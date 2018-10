Confindustria taglia stime Pil | +1 | 1% nel 2018 e +0 | 9% nel 2019

Confindustria taglia le stime sul PIL : Confindustria più pessimista sulla crescita dell'Italia. Il Centro Studi della Confederazione degli industriali si attende infatti un PIL all'1,1% nel 2018 e allo 0,9% nel 2019, in ribasso in entrambi ...

[Il retroscena] Il team "Mani di forbice" che non ha niente da tagliare. E la Confindustria tifa per Salvini : Il team sono loro due, i viceministri dell'Economia. L'indicazione non è stata proprio una sorpresa , ma nessuno dei due esponenti politici del Nord Ovest aveva nulla di pronto. "Dovremmo riuscire a ...