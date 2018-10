Confindustria rivede al ribasso le stime del Pil

blogo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)alledel Pil per l’Italia nel 2018 e nel 2019. Secondo il capoeconomista Andrea Montanino, il prodotto interno lordo italiano si fermerà "all'1,1% nel 2018 e allo 0,9% nel 2019", ossia indello 0,2% rispetto alledi giugno e la colpa è da ricercare prevalentemente nell’incertezza causata dall’attuale governo, anche se una parte importante la gioca anche l’aumento dello spread. Secondo quanto emerge dai dati del Centro studi di, inoltre, il rischio di aumento delle tasse sarebbe dietro l’angolo, poiché "l'aumento del deficit" previsto dal governo con la ‘manovra del popolo’ "è poca cosa rispetto agli impegni politici assunti: se le coperture non saranno ben definite si rischia ex post un rapporto deficit/Pil più alto". "L'aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di governo di sostegno al welfare", ...