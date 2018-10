Confindustria | rischio aumento tasse Tria | ' Deficit giù dal 2020' Video Piano M5S sui

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Confindustria : "Pil in frenata : +0 - 9% nel 2019. Rischio più tasse in futuro con misure del governo" : ... tra vari fattori, 'pesano' anche 'l'aumento dello spread' e - spiega il capoeconomista Andrea Montanino - 'l'incertezza' sulla 'capacità del Governo di incidere sui nodi dell'economia' e sulla '...