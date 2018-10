Con Vodafone Happy Moment 6 mesi di Infinity gratis per alcuni utenti

Open Fiber : a Monza al via commercializzazione Ftth Con Vodafone : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Da oggi anche a Monza, tra i principali poli economici e industriali di tutto il Paese, cittadini, Enti e imprese del territorio beneficeranno della banda ultra larga di Open Fiber: grazie al piano di cablaggio della società guidata da Elisabetta Ripa, più di 23mila utenti

CodaCons - Vodafone in tilt : “Enormi ripercussioni sugli utenti - disservizio grave” : “Disagi a partire dalle prime ore di oggi per i clienti Vodafone. Prima gli utenti del Nord Italia, poi anche Centro e Sud stanno infatti registrando gravi difficoltà sia nella connessione a internet, sia nella ricezione e invio di chiamate. Un problema tecnico che sta avendo enormi ripercussioni sugli utenti“: lo spiega in una nota il Codacons. “Le prime segnalazioni sono arrivate tra stanotte e stamattina presto; l’unica ...

Vodafone : 30GB a soli 7€ al mese Con Special Minuti : Vodafone ha lanciato una nuova offerta che prevede una tariffa di 7€ mensili che comprende 30GB di traffico sotto rete 4g e Minuti illimitati verso tutti.L’offerta non fa alcun riferimento ad un forfait stabilito per gli SMS che in questo caso sono a pagamento e costeranno 25 centesimi l’uno.Vodafone Special Minuti: offerta 7€ con 30GB, come attivarlaLa nuova offerta è rivolta a tutti i vecchi clienti che sono passati ad un altro ...

Vodafone down : problemi e disagi - impossibile chiamare e Connettersi ad internet : Oggi, 3 ottobre 2018, la rete Vodafone sta registrando una serie di problemi: tantissimi utenti hanno segnalato che l’operatore sembrerebbe essere totalmente down in gran parte dell’Italia (prevalentemente Nord e Centro), non consentendo ai propri clienti di effettuare chiamate e collegarsi alla rete dati. I disagi riguardano soprattutto il nordovest d’Italia, ma giungono segnalazioni anche dal resto della penisola (Liguria, ...

Problemi Con ho. Mobile e Vodafone? Disservizi e down in molte zone d’Italia : Risveglio poco piacevole quello di stamattina per numerosi utenti Vodafone, e a quanto pare anche ho. Mobile, che risiedono nel Nord Italia. Sono […] L'articolo Problemi con ho. Mobile e Vodafone? Disservizi e down in molte zone d’Italia proviene da TuttoAndroid.

Chiusa l’asta 5G Con investimenti stellari per TIM e Vodafone : Chiusa definitivamente l'asta per il 5G. I diritti d'uso per le nuove frequenze sono costati oltre 6,5 miliardi di euro di cui ne hanno fatto le spese principalmente Vodafone e TIM, che si sono aggiudicati però i blocchi più ambiti, la frequenza 3700 MHz rispettivamente nel blocco generico e specifico. L'articolo Chiusa l’asta 5G con investimenti stellari per TIM e Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Conclusa gara - frequenze 5G per Telecom Italia - Iliad - Vodafone - Wind Tre - Fastweb : Oggi, alle ore 17.30, si è chiusa la procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il 5G avviata il 13 settembre. Le procedure di gara hanno portato ad una competizione vivace, Conclusasi in 14 giornate di miglioramenti competitivi e con 171 tornate. L’introito raggiunto ha superato del 164% il valore delle offerte iniziali e del 130,5% la base d’asta. L’ammontare totale delle offerte ...

TIM - offerta Con Kena Mobile a partire da 6 - 90 euro : caccia ai clienti Vodafone - Wind e Iliad - Dettagli promozione : TIM, offerte con Kena Mobile a partire da 6,90 euro: caccia ai clienti Vodafone, Wind e Iliad. Fonte foto: tecnoandroid.it TIM, offerte con Kena Mobile a partire da 6,90 euro: caccia ai clienti ...

Con 1Mobile Special Plus Limited Edition chiamate e 50 Giga a 9 - 90 euro Con rete Vodafone : Da domani 1Mobile dovrebbe vantare una nuova interessante offerta: stiamo parlando di 1Mobile Special Plus Limited Edition con 50 Giga L'articolo Con 1Mobile Special Plus Limited Edition chiamate e 50 Giga a 9,90 euro con rete Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Vodafone vi manderà a Gardaland Con il primo Happy Friday di ottobre : Anche se ottobre non è ancora iniziato, sappiamo già quale sarà il primo regalo di Vodafone Happy Friday per il prossimo mese. L'articolo Vodafone vi manderà a Gardaland con il primo Happy Friday di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday regala uno sConto del 30% su alcuni voli Alitalia o un anno di una rivista di cucina : Per l'Happy Friday di oggi 28 settembre Vodafone vi regala uno sconto del 30% su alcuni voli Alitalia o un anno di una rivista digitale di cucina L'articolo Vodafone Happy Friday regala uno sconto del 30% su alcuni voli Alitalia o un anno di una rivista di cucina proviene da TuttoAndroid.

Come configurare Apple Watch 4 Con Vodafone OneNumber : Il nuovo Apple Watch Series 4 ha la eSIM integrata e l’unico operatore che permette di usarlo al 100% è Vodafone con il piano tariffario OneNumber Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber Il nuovissimo smartWatch di Apple, l’Apple Watch 4 tra le tante novità introdotte ha l’esclusiva eSIM che permette di usare l’orologio […]

Linea fissa e Special 10GB da 24 euro al mese Con Vodafone One Special : Ritorna Vodafone One Special in offerta per alcuni clienti selezionati, con Linea fissa ADSL o Fibra e Vodafone Special 10GB a un prezzo di partenza di 24 euro al mese. L'articolo Linea fissa e Special 10GB da 24 euro al mese con Vodafone One Special proviene da TuttoAndroid.