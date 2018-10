Con la Taurinense in Val Maira nel weekend si riscopre il legame tra alpini e comunità

cuneocronaca

: @DiegoFusaro Così sentenziò il pensatore taurinense con mente offuscata dalle ombre della platonica caverna. Indi p… - gseba_sca : @DiegoFusaro Così sentenziò il pensatore taurinense con mente offuscata dalle ombre della platonica caverna. Indi p… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Undi eventi per celebrare la presenza dellain Val, in provincia di Cuneo. In occasione delle esercitazioni in valle delle penne nere della Brigata Alpina, che nel ...