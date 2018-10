Comuni : Anci Veneto - da Mef via libera ad utilizzo avanzi di amministrazione (2) : (AdnKronos) - “Queste risorse – spiega la Presidente Maria Rosa Pavanello – possono rappresentare uno strumento utile ed utilizzabile per i nostri Comuni in grado di sbloccare e liberare gli investimenti. In Veneto molti Comuni hanno già estinto i prestiti e così, pur essendo fra quelli meno indebit

Allerta meteo Calabria : criticità arancione - scuole chiuse in molti Comuni : Allerta meteo arancione in Calabria diramata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata domani, indicando un “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio“. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in conseguenza a ciò, ha disposto l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città nella giornata di ...

RAPINA LANCIANO - UNO DEGLI ARRESTATI ERA FUGGITO DA ComuniTA' DI RECUPERO : Era FUGGITO da una comunità di RECUPERO umbra il romeno Alexandru Bogadan Colteanu, uno DEGLI ARRESTATI per la RAPINA di LANCIANO. Il giovane, bloccato a Casal di Principe , Caserta, per il tentativo ...

Wifi gratis nei Comuni - l’Europa pronta a lanciare il nuovo bando : (Foto: Diletta Parlangeli) Niente partenza anticipata per Wifi4Eu. Il bando della Commissione europea per finanziare reti internet senza fili, gratuite e pubbliche nei Comuni che non ne hanno già installate, si aprirà a metà di ottobre. Com’era previsto dalla tabella di marcia iniziale. Il programma Wifi4Eu assegnerà 120 milioni di euro sotto forma di voucher da 15mila euro a circa ottomila città tra Stati membri della Ue, Norvegia e Islanda, ...

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque lancia una frecciatina alla Rai che risponde alla conduttrice con un Comunicato ufficiale. Guarda il VIDEO : Barbara D’Urso questa sera sarebbe dovuta essere ospite da Bianca Berlinguer a Cartabianca, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto dato che la Rai, dopo settimane di trattative, ha imposto un veto sulla conduttrice. A raccontare questo retroscena è stata proprio la D’Urso su Instagram con un post dalla vena polemica, in cui ringrazia pubblicamente la Berlinguer mettendo a tacere eventuali rumor su una ipotetica maretta fra le due: a ...

Castelli - Anci - a Giorgetti : 'Avevamo chiesto più risorse e criteri più equi per i piccoli Comuni' : Il Pd all'attacco del sindaco: 'Scippati del Bando Periferie nel totale silenzio' 3 5 Stelle: 'Nell'area delle Mura Farnesiane degrado e pericolo' 4 Murelli e Pisani al Pd: 'I soldi solo a chi ...

Anci - Nogarin nominato vicepresidente : “Ripartire dai Comuni - non siamo bancomat” : Filippo Nogarin è stato nominato vicepresidente nazionale di Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Il sindaco di Livorno e vicepresidente di Anci Toscana è stato scelto da Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente dell’Anci. “Ringrazio di cuore Antonio Decaro per avermi scelto come vicepresidente di Anci. Negli ultimi anni gli Enti locali sono stati usati solo come un bancomat. Io lavorerò per invertire questa ...

Bando periferie - Anci : furto con destrezza a danno Comuni : Roma, 4 set., askanews, - 'Nel dl Milleproroghe, approvato in prima lettura al Senato, abbiamo trovato un'anomalia, definita furto con destrezza: furto perché ci sono stati tolti dei soldi che avevamo ...

Droga - Salvini lancia “Scuole sicure” : soldi a 15 Comuni per contrastare lo spaccio negli istituti. Presidi e genitori divisi : Si chiama “Scuole sicure” il piano contro lo spaccio negli istituti scolastici messo a punto dal Viminale: 2,5 milioni per installare impianti di videosorveglianza, assumere agenti di polizia locale ed incrementare i controlli davanti ai cancelli. E solo in minima parte per campagne educative. Un’operazione lanciata dal ministro Matteo Salvini che il giorno dopo l’annuncio trova diviso il fronte dei genitori, dei Presidi e degli operatori ...

Riace - la Rete dei Comuni solidali lancia raccolta fondi per il progetto di accoglienza : La Rete dei comuni solidali, Recosol, ha avviato una raccolta fondi finalizzata a permettere di andare avanti al progetto di accoglienza dei migranti a Riace, in Calabria, dopo che sono state sospese ...

Ue : Salvini - l'Italia non voterà il bilancio Comunitario : "In Italia finalmente c'è un governo che non è di servi e quando l'Europa chiederà il voto sul bilancio da approvare all'unanimità, ecco che il voto dell'Italia non ci sarà". Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Salvini da Pinzolo in provincia di Trento in occasione della conferenza stampa a margine della Festa della Lega del Trentino in programma questa ...

Allerta meteo : la Protezione Civile lancia un Comunicato per Calabria e Sicilia : Le condizioni meteorologiche della nostra penisola sono state piuttosto instabili negli ultimi giorni. L'estate ha subito una brusca interruzione per via di alcune perturbazioni che hanno portato dei temporali sparsi a macchia di leopardo su tutta la penisola italica. Benché al nord le temperature siano state leggermente sopra la media, ci sono stati parecchi rovesci di un'intensità ragguardevole che si andranno ad acuire durante il corso dei ...