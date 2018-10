calcioweb.eu

: 3 ottobre 1909 - 3 ottobre 2018 BUON COMPLEANNO BOLOGNA ???? #HappyBfcDay #BFC109 #WeAreOne ???? - BfcOfficialPage : 3 ottobre 1909 - 3 ottobre 2018 BUON COMPLEANNO BOLOGNA ???? #HappyBfcDay #BFC109 #WeAreOne ???? - RRopa : RT @BfcOfficialPage: 3 ottobre 1909 - 3 ottobre 2018 BUON COMPLEANNO BOLOGNA ???? #HappyBfcDay #BFC109 #WeAreOne ???? - CalcioWeb : Compleanno #Bologna: il messaggio della squadra di Filippo #Inzaghi [VIDEO] -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il 3 ottobre è una giornata da ricordare per il, nel 1909 è nata infatti ladi calcio. PromotoreFondazione è il giovane boemo Emilio Arnstein. Il primo presidente è stato l’odontoiatra svizzero Louis Rauch mentre il primo capitano Arrigo Gradi, introdotta anche la maglia rossa e blu. Solo un primo passo per un club che nella storia del calcio italiano ha avuto un compito di assoluto protagonista ed anche oggi regala soddisfazioni. In basso il. GUARDA IL–>, ilSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: ildiCalcioWeb.