COMO | BIMBA MORTA IN AUTO SENZA SEGGIOLINO Condannati genitori e pirata | 16 mesi di

COMO - bimba senza seggiolino morì in un incidente : genitori condannati alla stessa pena di chi causò lo schianto : Omicidio stradale: un anno e mezzo, come l'automobilista a cui fu riscontrato un tasso alcolico superiore al consentito. Lo schianto avvenne nel 2017, la piccola non aveva neppure un anno e mezzo