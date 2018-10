Colesterolo | lo studio italiano | quello buono aiuta anche a combattere la

Colesterolo buono? Lo studio che smonta il falso mito : come puoi morire d'infarto : Colesterolo Hdl. Lo conosciamo tutti come il “Colesterolo buono”, dove la sigla Hdl sta per lipoproteine ad alta densità, considerate protettive perché incaricate di “smaltire” il Colesterolo, cioè di trasportarlo dal sangue e dalle pareti arteriose di tutti i vasi fin dentro i capillari del fegato,