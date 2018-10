Codacons | Vodafone in tilt | “Enormi ripercussioni sugli utenti | disservizio grave”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) “Disagi a partire dalle prime ore di oggi per i clienti. Prima glidel Nord Italia, poi anche Centro e Sud stanno infatti registrando gravi difficoltà sia nella connessione a internet, sia nella ricezione e invio di chiamate. Un problema tecnico che sta avendo enormi“: lo spiega in una nota il. “Le prime segnalazioni sono arrivate tra stanotte e stamattina presto; l’unica comunicazione ufficiale è di, che conferma l’esistenza di un problema di rete su cui la compagnia sta lavorando.” “Si tratta di ungrave che ha coinvolto una platea enorme di consumatori creando loro disagi inaccettabili”, spiega il. “deve immediatamente disporre indennizzi automatici in favore dei suoi clienti, per risarcirli dei danni e dei disagi arrecati; in caso contrario sarà inevitabile ...