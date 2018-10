Claudia Gerini innamorata | eccola col nuovo fidanzato misterioso | «Uscita top secret con

Eliseo - Claudia Gerini madrina del Festival del Teatro patologico : Spettacoli teatrali, mostre fotografiche, convegni, concerti e proiezioni per parlare dell'importanza del binomio Teatro e malattia mentale. Nella serata …

La ragazzina più bella d’Italia : 14 anni - Miss Teenager 2018 è Roxana Chirita. Come Simona Ventura e Claudia Gerini : Roxana Chirita è Miss Teenager Original 2018. La kermesse di bellezza è tornata da qualche anno: il concorso si era interrotto nel 2009 a causa della morte del suo ideatore Nunzio Lusso, e ha riaperto i battenti nel 2016. Rivolto alle ragazze che hanno meno di 21 anni, il concorso si svolge annualmente dal 1964 e ha contribuito a lanciare la carriera di numerosi personaggi dello spettacolo italiano. A vincere un’edizione di Miss Teenager ...

Anche la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini - Linda - canta nel nuovo album dei Tiromancino : Ci sarà Anche un cameo della la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini, Linda, nel nuovo album di duetti dei Tiromancino dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Il frontman della band ha annunciato in queste settimane tutti i nomi degli artisti con cui ha collaborato per questo album speciale che ripercorre la carriera dei Tiromancino dagli esordi negli anni Novanta ad oggi, attraverso nuove ...

Rai1 - Tutti a scuola con Claudia Gerini e Flavio Insinna : Appuntamento su Rai1 con “Tutti a scuola”, la cerimonia di inaugurazione tenuta dal Presidente della Repubblica Mattarella per l’inizio dell’anno scolastico Suona la campanella e riprende la scuola. Per celebrare questo importantissimo momento, la Rai trasmetterà in diretta su Rai1 la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2018/2019 nel programma “Tutti a scuola“. Scopriamo di cosa si ...

Caterina Balivo - gaffe su Claudia Gerini : sbaglia il cognome. Ecco con chi la confonde : Caterina Balivo è da pochi giorni approdata su Rai Uno al timone di un programma pomeridiano tutto nuovo, Vieni da me, in onda dopo il TG1 delle 13.30. Sciolta e simpatica come sempre, la...

Claudia Gerini : "Ho flirtato con George Clooney" : Claudia Gerini è una vera rubacuori. Prima il matrimonio con Alessandro Enginoli, poi la lunga relazione con il leader dei Tiromancino, e poi la fugace storia d"amore con il modello Andrea Preti. Ora spunta anche un flirt con l"attore George Clooney.La piccante indiscrezione è stata rivelata dalla stessa Claudia Gerini al programma "Vieni da me" condotto da Caterina Balivo, di cui l"attrice è stata ospite. Prima che l"attore di Hollywood si ...

Claudia Gerini dalla Balivo confessa il retroscena su Clooney : Caterina Balivo inaugura la prima puntata di Vieni da Me con un’intervista a Claudia Gerini, che confessa per la prima volta di essere uscita con George Clooney. “Tanti anni fa ho conosciuto Clooney dopo la cerimonia dei Telegatti – ha svelato l’attrice -. Eravamo nella hall dell’albergo insieme a Danny DeVito. Abbiamo iniziato a chiacchierare tutti e tre, una conversazione che è durata un bel po’. Alla fine, ...

Claudia Gerini a Vieni da me parla dell’ex Andrea Preti e rivela : “Sono uscita con Clooney” : La storia di Claudia Gerini e George Clooney: la rivelazione a Vieni da me di Caterina Balivo Ospite della prima puntata di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, Claudia Gerini ha parlato della sua vita sentimentale. L’attrice ha speso qualche parola sull’ultimo ex fidanzato, Andrea Preti, e ha fatto una rivelazione inaspettata […] L'articolo Claudia Gerini a Vieni da me parla dell’ex Andrea Preti e rivela: ...

