Classi pollaio e l’inutilità della certificazione Bes | Dsa e simili

Classi pollaio - finalmente abbiamo una proposta di legge : Classi pollaio, finalmente è stato presentata una proposta di legge da parte del M5S. Il cammino non sarà breve e facile. Perché non ripetere la soluzione pensata dal duo Gelmini/Tremonti, quando nel 2008 per far approvare rapidamente il salasso di 8 miliardi, decisero di inserirlo in un provvedimento più ampio? Fu un successo per il governo, non per la scuola! Classi pollaio una proposta di legge Classi pollaio, dopo tanti articoli, ...