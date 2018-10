: Una #bomba artigianale sul #balcone di casa: paura per i genitori della pentita che accusò il clan #Spada @LaStampa - IzzoEdo : Una #bomba artigianale sul #balcone di casa: paura per i genitori della pentita che accusò il clan #Spada @LaStampa - CyberNewsH24 : • News • #Clan Spada.Aiutò indagini,bomba su casa - IzzoEdo : Una bomba artigianale sul balcone di casa: paura per i genitori della pentita che accusò il clan Spada @LaStampa -

Un ordigno artigianale è stato lanciato sul balcone dell'abitazione dei genitori di una donna che contribuì allesugliche portarono all'arresto di 32 persone. E' accaduto in via delle Azzorre ad Ostia. A dare l'allarme il padre che ha detto di aver sentito l'esplosione. Sul posto la polizia con gli artificieri. Ritrovato un candelotto esploso sul balcone e un altro sotto al palazzo collegato a una bomboletta. Sono in corso.(Di mercoledì 3 ottobre 2018)