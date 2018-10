Cinque persone sono state ferite in una sparatoria a Philadelphia

Incendio nel Pisano - il sindaco di Calci 'Evacuate oltre Cinquecento persone' : Ettari ed ettari di boschi, olivi e montagna bruciati sui monti Pisani. 'Chi ha provocato tutto questo è un criminale', dice uscendo dal container della protezione civile di Calci, nel Pisano, l'...

Scontro fra due auto sulla provinciale : Cinque persone in ospedale : FASANO - Un violento impatto fra due auto si è verificato intorno alle ore 23,45 di ieri , lunedì 24 settembre, sulla strada provinciale che collega Fasano a Savelletri, dove un'Audi A3 con tre ...

Incendio nel Pisano - il sindaco di Calci : "Evacuate Cinquecento persone" : Il rogo sul Monte Serra minaccia alcune abitazioni. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza e moltissimi abitanti si sono riversati in strada. In pericolo due squadre di vigili del fuoco. In salvo la Certosa

Arezzo - Cinque persone indagate per i morti intossicati dal gas - : I due dipendenti dell'Archivio di Stato sono rimasti uccisi da una fuga di argon. Gli avvisi di garanzia riguarderebbero tra gli altri un dirigente dell'Archivio e uno della ditta di manutenzione dell'...

CinqueMILA PERSONE AL RADUNO RICORDANDO IL BATTAGLIONE ALPINI L'AQUILA : ... ma a invitare voi, ALPINI e Associazioni Combattentistiche, a una riflessione comune di stimolo per le future generazioni ad essere vocati a un mondo di pace. E' un onore grandissimo - aver ospitato ...

California - uccide Cinque persone e si suicida : In California un uomo ha aperto il fuoco contro cinque persone uccidendole e successivamente si è rivolto l'arma verso se stesso, è avvenuto nel Nord di Los Angeles in un'azienda di autotrasporti La ...

Peggio curarsi male che non farlo / Cinque milioni di persone all'anno muoiono per cure sbagliate : curarsi male è Peggio che non curarsi affatto, lo dimostra uno studio pubblicato da Lancet. Sono Cinque milioni l'anno le persone che muoiono per cure di scarsa qualità.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:18:00 GMT)

Bari - rissa tra migranti e italiani alla mensa dei poveri/ Ultime notizie - fermate Cinque persone : Bari, rissa tra migranti e italiani alla mensa dei poveri. Ultime notizie, fermate cinque persone: forze dell'ordine indagano per ricostruire la vicenda(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Varese : Malpensa - polizia arresta Cinque persone : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato cinque cittadini albanesi all'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese. Lo scorso fine settimana gli agenti hanno fermato un cittadino albanese di 23 anni, ricercato per omicidio. L'uomo si è presentato al controllo passaporti per imbarcarsi

Incendio in un sobborgo di Parigi - 7 persone gravissime : tra loro Cinque bambini : Almeno sette persone tra cui cinque bambini sono rimaste gravemente ferite in un Incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica in un edificio residenziale ad Aubervilliers, a nord di Parigi. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che le fiamme sono state domate verso sera. Feriti lievemente anche alcuni poliziotti.Continua a leggere

Crollo Genova - Protezione Civile : le persone disperse sono Cinque : Genova, 17 ago., askanews, - sono 5 e non 10 o 20 come ipotizzato ieri dal procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, le persone ancora disperse dopo il Crollo di Ponte Parodi a Genova. Lo ha reso ...

Caldo. Cinque persone morte tra domenica e lunedì a Genova : Emergenza caldo in Liguria. Cinque persone sono morte tra domenica e lunedì a Genova e area metropolitana per malori che sembra siano