Chiesti 12 anni per Luca Traini | che in aula dice | ho sbagliato

Traini chiede scusa in apertura di udienza. 'In carcere ho capito che il colore della pelle non c entra'. Chiesti 12 anni per strage : MACERATA - Il procuratore ha chiesto 12 anni per Luca Traini, accusato di strage, porto abusivo d'armi, danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale. Luca Traini in apertura di udienza aveva ...

Macerata - Chiesti 12 anni per Traini : sparò contro i migranti dopo l’omicidio di Pamela : Luca Traini fa mea culpa, mentre la Procura chiede 12 anni di carcere per i reati di strage aggravata dall’odio razziale e porto abusivo d’arma. Questa la richiesta di condanna espressa dal procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio, nei confronti del 29 anni, autore della sparatoria contro migranti del 3 febbraio scorso. Partendo d...

Omicidio Noemi Durini - Chiesti 18 anni di carcere per il fidanzato - : La 16enne di Specchia è stata uccisa il 3 settembre dello scorso anno e il suo corpo è stato ritrovato 10 giorni dopo. Al tribunale dei Minori di Lecce è iniziato il processo con rito abbreviato nei ...

Omicidio Noemi Durini : Chiesti 18 anni di carcere per il fidanzato : La richiesta è stata avanzata nell'ambito del processo con rito abbreviato sull'Omicidio di Noemi Durini, uccisa nel settembre dell'anno scorso.Continua a leggere

Bologna - abusò della figliastra - Chiesti 10 anni/ Ultime notizie : dopo la violenza la vittima rimase incinta : Bologna, abusò della figliastra, chiesti 10 anni. Ultime notizie: dopo la violenza la vittima rimase incinta e in paese disse che era il nonno, quando in realtà era suo padre...(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Omicidio Noemi Durini - Chiesti 18 anni di carcere per il fidanzato Lucio Marzo : Diciotto anni di carcere per l’Omicidio e un anno e mezzo per i reati collaterali confluiti nel processo. È questa la richiesta della pm Anna Carbonara nei confronti di Lucio Marzo, il ragazzo accusato di aver ucciso la sua fidanzata, Noemi Durini, il 3 settembre 2017 in Salento. Marzo, quando venne messo alle strette dagli investigatori dopo dieci giorni di indagine, confessò l’Omicidio durante un lungo interrogatorio e indicò il luogo in ...

Russia - Chiesti 10 anni per uomo che tagliò le mani alla moglie : Se la condanna nei suoi confronti sarà convalidata, Dmitry Grachyov si ritroverà a scontare 10 anni dietro le sbarre di un carcere in Russia , pagando così la crudeltà compiuta nei confronti della ...

Genova - istruiva 'fratelli' su come fabbricare una bomba : Chiesti otto anni e otto mesi per presunto terrorista Isis : Il pm genovese Federico Manotti ha chiesto la condanna a otto anni e otto mesi per Nabil Benhamir , marocchino di 29 anni, arrestato lo scorso anno dagli agenti della Digos, con l'accusa di ...

Terrorismo - pronto a immolarsi per l'Isis : Chiesti 8 anni per marocchino/ Genova - insegnava a costruire bombe : pronto a immolarsi per l'Isis: chiesti 8 anni per marocchino arrestato lo scorso anno a Genova. Importante processo in corso, la prossima udienza a novembre.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:49:00 GMT)

Terrorismo - Chiesti 8 anni per marocchino : ANSA, - GENOVA, 28 SET - Il pm genovese Federico Manotti ha chiesto la condanna a otto anni e otto mesi per Nabil Benhamir, marocchino di 29 anni, arrestato lo scorso anno dagli agenti della Digos, ...

Milano - rapina con stupro di una 19enne in zona Ripamonti : Chiesti 12 anni di pena : La brutale aggressione a marzo. La studentessa si era appartata in auto in via Peressutti con il fidanzato che fu picchiato. Il pm sulla versione dell'imputato, un colombiano 26enne: "Non credibile la sua versione"

Omicidio via del Babuino - Chiesti 30 anni di carcere per Carrieri/ Ultime notizie Roma : "perfettamente lucido" : Omicidio via del Babuino, chiesti 30 anni di carcere per Carrieri. Ultime notizie Roma, "era perfettamente lucido": non è stata riconosciuta alcuna attenuante(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:05:00 GMT)

Omicidio di via del Babuino - Chiesti 30 anni per Carrieri : massacrò la compagna mentre dormiva : di Adelaide Pierucci Trenta anni di carcere e per Omicidio volontario . La procura di Roma riformula la richiesta di condanna per Francesco Carrieri , il direttore di banca che nella primavera 2016 ...

Borsellino : legale ex imputati - Chiesti danni allo Stato perché sono tutti sul lastrico : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Abbiamo deciso di costituirci parte civile e di chiedere un milione di euro perché queste tre persone sono sul lastrico, a causa dell'ingiustizia che hanno subito, hanno perso il lavoro, e uno di loro non ha visto nemmeno crescere il figlio". Lo ha detto all'Adnkronos