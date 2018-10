Chi si è visto alle sfilate di Parigi

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? L'ho visto motivato e sereno» : FIRENZE - Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , da oggi nuoco testimonial dell'ATT , l'associazione che si occupa di curare a domicilio i malati di tumore della Toscana,, ha commentato così il ...

"Chi l'ha visto?" - nuovi sviluppi sul Giallo di Cornuda : lettera anonima su Sofyia : Mercoledì 3 ottobre, alle 21:15 su Rai 3, un nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli

Chi l'ha visto? Anticipazioni : i casi della puntata di stasera 3 ottobre 2018 : Una lettera anonima sulla vicenza arriva alla redazione del programma di Federica Sciarelli, cosa rivelerà?

Sofiya Melink e Pascal Albanese/ Lettera anonima a Rai 3 : svolta nel giallo di Cornuda? (Chi l'ha visto) : Sofiya Melink e Pascal Albanese il giallo di Cornuda, a Chi l'ha visto? le ultime notizie e i risvolti inediti dell'omicidio della donna dalle molte vite, che può nascondere altri segreti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 08:58:00 GMT)

VISTO DA SINISTRA/ L'Italia "buona" è andata in piazza ma ha bocciato i suoi vecChi leader : piazza del Popolo ha dimostrato che l'opposizione c'è. Ma quella piazza non va usata per la rivincita di chi l'ha portata alla sconfitta. La leadership è all'anno zero. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:02:00 GMT)LETTERA/ "Sui migranti il governo calpesta la Costituzione e la nostra democrazia", di E. MazzarellaRENZI E BERLUSCONI/ Le due "opposizioni" regalano vita lunga a M5s e Lega, di E. Mazzarella

Pokemon Rosso e Blu hanno risChiato di non uscire a causa di un grave imprevisto : Pokemon è attualmente il più grande franchise mediatico del mondo, nonché una delle più grandi saghe videoludiche (se la gioca con Super Mario, che ha anche un vantaggio di 15 anni).Ebbene, in occasione di un'intervista con Polygon, riporta Gamingbolt, Junichi Masuda di Game Freak ha ricordato un'interessante e curioso aneddoto riguardante il lancio di Pokemon Rosso e Blu. In parole povere il lancio dei due giochi ha rischiato in maniera molto ...

F1 - Sergio Perez mette le cose in Chiaro : “l’incidente di Singapore è sembrato molto più duro visto da fuori” : Il pilota messicano ha continuato a difendersi dopo l’incidente con Ocon, sottolineando come non si sia trattato di un contatto brutto come è apparso in tv Sergio Perez non si dà pace e, anche a distanza di dieci giorni, continua a mettere le cose in chiaro circa l’incidente che lo ha visto protagonista a Singapore con il compagno di squadra Ocon. Photo4 / LaPresse Tornato sulla vicenda, il messicano ha provato a fare ...

Ascolti TV | Mercoledì 26 settembre 2018. Io che Amo solo Te 13.7% - la Pallavolo 13.4% - Chi l’ha Visto? 10.1%. Cinquanta Sfumature di Grigio si ferma al 9.3% : Cinquanta Sfumature di Grigio Su Rai1 Io che Amo solo Te ha conquistato 3.053.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Cinquanta Sfumature di Grigio ha raccolto davanti al video 1.831.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Serbia ha interessato 3.261.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Italia 1 Transformers: Age of extinction ha catturato l’attenzione di 1.110.000 spettatori ...

Sofiya Melnyk/ Giallo di Cornuda - un politico romano tra gli uomini della compagna di Pascal? (Chi l'ha visto) : Sofiya Melnyk, Giallo di Cornuda: anche un politico romano tra i suoi numerosi uomini? Nuovo retroscena sul caso, stasera al centro del programma Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:22:00 GMT)

Wim Wenders - Papa Francesco/ Dalla pedofilia alla povertà : "Ho visto i buChi nelle sue scarpe e ho capito" : Sarà nei cinema italiani il film documentario del regista tedesco Wim Wenders dal 4 al 7 ottobre prossimo, una lunga intervista in cui Bergoglio raccomta se stesso(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata del 26 settembre 2018 : Nuovo appuntamento in tv con Chi l’ha visto, il programma di successo di Rai3 condotto da Federica Sciarelli: ecco le Anticipazioni di mercoledì 26 settembre Torna in tv Chi l’ha visto, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Questa settimana si discuterà di un tema molto delicato che coinvolge non solo il nostro Paese, ma anche il resto ...