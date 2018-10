Che tempo che fa | terremoto su Fabio Fazio | ' Lavaggio del cervello E quei soldi'

J-Ax a Che fuori tempo Che fa : “Con la nascita di mio figlio ho fatto pace con Dj Jad. Gli Articolo31 dopo 15 anni di nuovo insieme” : Nella puntata di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, J-Ax racconta: “Con la nascita di mio figlio , che è stata per me una ri nascita , le cose negative del mio passato non hanno più importanza. Per questo ho fatto una telefonata e ho fatto pace con Dj Jad. Verrà a trovarmi e canteremo per la prima volta, dopo 15 anni , una scaletta degli Articolo 31 insieme. Praticamente torneremo insieme”. L'articolo J-Ax a Che fuori tempo ...

Maltempo - strage di alberi a Roma : colpita anChe un’auto : alberi caduti in varie zone della Capitale, colpita stamattina da pioggia forte. Oltre al pino di 30 metri crollato sulla corsia laterale di via Terme di Caracalla, ancora chiusa, sempre al centro in via Campania un altro albero e’ finito su un’auto in sosta e su un cassonetto. alberi caduti anche in via dei Gracchi, nel quartiere Prati, che è stata chiusa in un tratto e in via Leonardo Greppi in zona Portuense. Al momento non si ...