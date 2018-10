Champions League | partite oggi in diretta tv | Napoli-Liverpool su Rai1 e Sky | PSV-Inter

Champions League - Napoli-Liverpool : probabili formazioni - diretta dalle 21 e dove vederla in tv : Klopp Indisponibili: Lallana, Origi, Oxlade-Chamberlain ARBITRO: Kassai, Ungheria, TV: Rai 1, Sky Sport WEB: tuttosport.com

Video/ Aek Benfica (2-3) : highlights e gol della partita (Champions league) : Video Aek Benfica (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi di Champions league. Decisiva la rete di Semedo.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Video/ Bayern Ajax (1-1) : highlights e gol della partita (Champions league) : Video Bayern Ajax (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi della Champions league. Hummels e Mazraoui in rete.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Video/ Cska Mosca Real Madrid (1-0) : highlights e gol della partita (Champions league) : Video Cska Mosca Real Madrid (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi della Champions League. Vlasic mette KO i Blancos.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:56:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Liverpool : la staffetta di Ancelotti. Quote - ultime notizie live Champions League : PROBABILI FORMAZIONI Napoli liverpool: Quote e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi in campo oggi al San Paolo per la partita del girone C di Champions League.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Champions League - Juve : i voti dopo il successo sullo Young Boys : Per la Juve, voto: 7 , dominio e successo, 3-0, contro lo Young Boys . Sei punti dopo le prime due partite di Champions: allo Stadium tripletta e magie per Dybala, che trascina i bianconeri alla nona ...

Video/ Lione Shakhtar (2-2) : highlights e gol della partita (Champions league) : Video Lione Shakhtar (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi della Champions League. Dembele e Dubois pareggiano il match.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Video/ Manchester United Valencia (0-0) highlights della partita (Champions league) : Video Manchester United Valencia (risulato finale 0-0): gli highlights della partita, valida nel secondo turno della Champions league. Pari a reti bianche all'Old Trafford.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:48:00 GMT)

Pagelle / Roma Viktoria Plzen (5-0) : i voti - Dzeko mattatore assoluto (Champions League gruppo G) : Le Pagelle di Roma Viktoria Plzen 5-0: i voti della partita di Champions League. Trionfo giallorosso all'Olimpico: contro i cechi vanno a segno Dzeko con una tripletta, Under e Kluivert(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Probabili formazioni/ Psv Inter : quote le ultime novità live (Champions league) : Probabili formazioni Psv Inter: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo oggi al Philips Stadion per la sfida del girone B della Champions league.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:24:00 GMT)

Psv Eindhoven-Inter in tv - dove vedere la diretta streaming Champions League : All: Spalletti Psv Eindhoven-Inter in diretta tv e streaming: telecronisti Psv Eindhoven-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 , satellite e fibra, e Sky Sport 384 , ...

Le partite del giorno – Ancora in campo la Champions League : Le partite del giorno – Continua il programma valido per la Champions League, la fase a gironi entra nella fase importante, nella giornata di oggi in campo due italiane, si tratta di Inter e Napoli che hanno intenzione di conquistare la vittoria. La squadra di Luciano Spalletti dovrà vedersela con il Psv. Le partite del giorno Lok. Mosca-Schalke Paris SG-Stella Rossa Atl. Madrid-Club Brugge Dortmund-Monaco FC ...

Champions League - Dzeko cuore d'oro : tripletta e dedica speciale al giovane Calafiori dopo il brutto infortunio : dopo la tripletta rifilata al Viktoria Plzen, Edin Dzeko ha voluto rivolgere una dedica speciale a Riccardo Calafiori, giovane della primavera gravemente infortunatosi durante la Youth League Una ...

LIVE Napoli-Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA | Orario e tv | Probabili formazioni : Oggi mercoledì 3 ottobre si giocherà Napoli-LIVErpool, big match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo andrà in scena una partita di cartello della massima competizione continentale, gli azzurri faranno il proprio esordio stagionale di fronte ai propri tifosi e andranno a caccia di una vittoria di lusso che permetterebbe di puntare agli ottavi di finale con più convinzione dopo il ...