Champions League | i risultati del primo tempo | italiane sul pari Champions League | i

LIVE Napoli-Liverpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | In corso il secondo tempo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...

PSV Eindhoven-Inter 1-1 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : PSV Eindhoven-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Risultati Champions League/ Classifica aggiornata : italiane pari all'intervallo. Diretta gol live score : Risultati Champions League: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle otto partite di mercoledì 3 ottobre per la seconda giornata della fase a gironi(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:47:00 GMT)

PSV Eindhoven-Inter 1-0 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : PSV Eindhoven-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Tottenham-Barcellona 0-2 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : Tottenham-Barcellona, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

VIDEO Neymar segna una spettacolare tripletta in PSG-Stella Rossa 6-1 : tre gol d’autore in Champions League : Neymar è stato assoluto protagonista della vittoria del PSG contro la Stella Rossa Belgrado nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il fenomeno brasiliano ha infatti segnato una spettacolare tripletta nel successo dei parigini per 6-1 contro i serbi: due gol su punizione e uno su azione per l’attaccante che ha disputato una partita di altissimo livello. Di seguito i VIDEO dei gol di Neymar in PSG-Stella ...

