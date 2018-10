Champions | Dybala-Dzeko | notte da urlo E i fantacalcisti imprecano

Juventus-Young Boys 3-0 : tripletta di Dybala in Champions : l'idolo dei bambini. La sua faccia dimostra anche meno dei 24 anni effettivi. E allo Stadium la Juve affrontava lo Young Boys, letteralmente i "giovani ragazzi" in inglese. Sarà per questo che è la ...

Champions League – Dybala - che spettacolo : “le esclusioni mi hanno fatto lavorare” : Le parole di Dybala dopo la tripletta di oggi nel match di Champions League tra Juventus e Young Boys “Volevo fare una partita così e penso che la squadra l’ha affrontata con l’atteggiamento giusto. Potevano esserci dei cali, ma siamo stati molto bravi e abbiamo fatto tutti una grande partita“. Sono le parole dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, autore dei tre gol con cui i bianconeri hanno battuto lo ...

Champions League - Dybala : “Voglio giocare sempre - abbiamo fatto una grande partita” : È senza ombra di dubbio il man of the match della gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Young Boys: la tripletta di Paulo Dybala ha portato tre punti ai bianconeri e il primo posto, attualmente in solitaria, nel girone. Ai microfoni di Sky nel post partita l’attaccante ha dichiarato: “Volevo fare una partita così. Penso che la squadra abbia affrontato la gara con l’atteggiamento giusto. Siamo stati molto bravi, ...

Champions. Tripletta Dybala : la Juve ipoteca la qualificazione : Serata magica per l’argentino, autore della Tripletta. La Juve vince la seconda gara del girone di Champions. Dybala apre dopo

Champions League - Juventus-Young Boys 1-0 LIVE : la sblocca subito Dybala! : Torna in scena la Champions League e torna in campo la Juventus, all’esordio casalingo in Europa. Sempre in tema di esordi, per i bianconeri quella di oggi sarà la prima uscita senza Cristiano Ronaldo, finora sempre presente nell’undici titolare scelto da Massimiliano Allegri. Per la sfida contro gli svizzeri, che potrebbe rendere il duplice match contro il Manchester United decisivo per il primo posto, il tecnico italiano ha ...

Juventus - attesa Champions : senza Ronaldo ok Mandzukic-Dybala : Tre punti per allungare in testa al Gruppo H. Tre punti per continuare il filotto di vittorie, lungo ormai otto gare, e non intaccare l'aura di imbattibilità che la Juventus si è creata nell'avvio di ...

Juventus - Allegri : "Favoriti per la Champions? Un passo alla volta. Dybala sta bene" : "Siamo una delle 4-5 squadre favorite per vincere la Champions, ma è una competizione strana, può succedere di tutto. Dobbiamo partire bene perché altrimenti il cammino sarebbe in salita. Facciamo un ...

Juventus - problemi al piede sinistro per Dybala. Esordio in Champions a rischio : Paulo Dybala è a forte rischio per la prima giornata di Champions League che vedrà la Juventus impegnata mercoledì sera sul campo del Valencia. Come si legge sul sito ufficiale bianconero, l'argentino ...

Andrea Pirlo : 'Champions possibile - Dybala si alleni come Ronaldo' : Andrea Pirlo è stato uno dei giocatori più importanti della Juventus degli ultimi anni. Il "Maestro" è arrivato alla Juventus nell'estate del 2011, anno della rinascita bianconera sotto gli ordini di Antonio Conte. Quattro anni di invenzioni, magie e punizioni che l'hanno subito fatto entrare nel cuore dei tifosi bianconeri nonostante la lunga militanza nelle fila rossonere del Milan. Intervistato da Tuttosport il regista ha parlato della ...