Champions | caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli | un ferito  Digos ferma 28 ultrà

Champions League - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito - 28 fermati| Il precedente con la Roma : Violenza al centro di Napoli. Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato preso di mira la scorsa notte a via Cesare Rosaroll. Gli ultrà inglesi hanno raccontato alla polizia, che indaga sull'episodio, ...

Champions - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito Digos ferma 28 napoletani Il precedente contro la Roma : Supporter dei Reds aggrediti davanti a un bar in via Rosaroll: il 26enne guarirà in 15 giorni. 28 persone fermate dalla Digos e identificate

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote 2^ giornata : Spalletti a caccia di un'altra vittoria : Pronostici Champions League: le quote e e Scommesse stilate per le partite della seconda giornata della fase a gironi del torneo Uefa, oggi 3 ottobre 2018.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Tour Championship - Molinari a caccia della Fedex Cup : presentazione e guida tv : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del BMW Championship: Giovedì 20 settembre - prima giornata - dalle 19.30 alle 24 Venerdì 21 settembre - seconda giornata - dalle ...

LIVE Valencia-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-0 - bianconeri a caccia del colpaccio! C'è Cristiano Ronaldo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

Valencia-Juventus - Champions League 2019 : bianconeri a caccia di tre punti fondamentali in ottica qualificazione : Il cammino europeo della Juventus comincerà domani sera alle ore 21.00 all’Estadio de Mestalla di Valencia nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I bianconeri tornano a giocare in Spagna dopo più di cinque mesi dalla serata da incubo vissuta al Santiago Bernabeu, in cui vennero eliminati ai quarti di finale dal Real Madrid con un rigore in extremis segnato da Cristiano Ronaldo. In pochi mesi sono ...

Juventus - Ronaldo scaccia l’ansia : “avevo voglia di far gol. La Champions? La sento come casa mia” : L’attaccante portoghese ha parlato subito dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo, esprimendo le proprie sensazioni Finalmente si è sbloccato Cristiano Ronaldo, son servite quattro partite prima che il portoghese trovasse i primi gol con la maglia della Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse Due sigilli per regalare i tre punti ai bianconeri, costretti a sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un sorprendente ...

Golf - PGA Championship 2018 : Justin Thomas a caccia di un fantastico bis - Francesco Molinari sogna un altro trionfo tricolore : Tiger ha sfiorato il trionfo nel British Open e a ritrovato fiducia nei suoi mezzi, ragion per cui sarà tirato a lucido per contendere il trofeo ai migliori giocatori al mondo. Dustin Johnson e ...

Golf - PGA Championship 2018 : Justin Thomas a caccia di un fantastico bis - Francesco Molinari sogna un altro trionfo tricolore : La gioia del trionfo di Francesco Molinari nel British Open 2018 è ancora negli occhi e nel cuore degli appassionati italiani di Golf. Ora è già tempo di proiettarsi verso l’ultimo Major stagionale, il PGA Championship 2018, che andrà in scena tra giovedì 9 e domenica 12 agosto sul percorso par 71 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri. La 100^ edizione dello storico torneo sarà contraddistinta dalla presenza di tutti ...