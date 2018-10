Cecilia e Ignazio | Francesco Monte rivela cosa pensa della coppia

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser se la spassano a Zanzibar : le FOTO hot della loro vacanza selvaggia : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono sempre più innamorati, la coppia è attualmente a Zanzibar per una vacanza selvaggia Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, dopo essere stati impegnati alla settimana della moda di Milano, sono volati a Zanzibar. Nella splendida meta vacanziera, i due piccioncini si stanno concedendo un po’ di relax, tra un safari ed un bagno tra le acque limpide del mare africano. Cecilia, in questo magnifico ...

Cecilia Rodriguez dopo Francesco Monte : cambia squadra per amore di Ignazio : Cecilio Rodriguez, cambio squadra e cambio uomo Cecilia Rodriguez, sorella minore della più famosa Belen Rodriguez, confida in una intervista a Fuorigioco -inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport- di aver cambiato squadra per amore. Infatti la bella Cecilia prima tifava la sempre vincente Juventus per amore di Francesco Monte, adesso pare essere più votata ai […] L'articolo Cecilia Rodriguez dopo Francesco Monte: cambia squadra per ...

FOTO | Cecilia e Ignazio nudi nella vasca da bagno : lo scatto infiamma la rete : Decine di migliaia di like in poche ore per l'ultima immagine bollente postata dall'ex ciclista e la sorella di Belen

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nel safari del Tarangire : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno costruendo le basi per un solido futuro insieme si amano alla follia, hanno preso una nuova casa a Milano e pensano alle nozze. Intanto si godono il presente con un viaggio in Africa che ha il sapore di luna di miele. Tra baci e abbracci selvaggi al Parco nazionale del Tarangire, eccoli al primo safari di coppia nella savana. “Penso che sarà una esperienza che non dimenticherò mai…”, ...

Ignazio Moser - il padre e Cecilia Rodriguez ospiti da Caterina Balivo : Guarda il VIDEO dell’intervista : C’è aria di matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? La coppia ne ha parlato a Vieni da me. La L'articolo Ignazio Moser, il padre e Cecilia Rodriguez ospiti da Caterina Balivo: Guarda il VIDEO dell’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez ammette la gaffe : “Ho chiamato Ignazio col nome del mio ex” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da Caterina Balivo: l’argentina svela la gaffe Cecilia Rodriguez non ha problemi ad ammettere la verità. Da sempre schietta e sincera, la sorella di Belen ha ammesso di aver chiamato Ignazio Moser, il suo attuale fidanzato, con il nome dell’ex. Una gaffe che l’argentina ha rivelato a Vieni da me, […] L'articolo Cecilia Rodriguez ammette la gaffe: “Ho chiamato Ignazio col nome del ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez/ “Una volta l'ho chiamato col nome del mio ex” (Vieni da me) : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a Vieni da me: “Una volta l'ho chiamato col nome del mio ex”. La coppia ospite di Caterina Balivo insieme al campione di ciclismo Francesco(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:32:00 GMT)

Cecilia Rodriguez - vacanze bollenti con Ignazio Moser. Ecco cos'è successo nelle acque della Sardegna : La loro storia è sbocciata durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip e a distanza di quasi un anno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più innamorati che mai. La prova arriva anche dalle ...

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser? Tra noi - amore - passione - voglia di costruire qualcosa per sempre" : Cecilia Rodriguez, intervistata dal settimanale 'Nuovo' in edicola questa settimana, ha rivelato di essere al settimo cielo per come la relazione con Ignazio Moser, nata, lo scorso anno, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, stia viaggiando su binari eccezionali. Mai un litigio e nuvole nere all'orizzonte per la coppia: In dieci mesi lui e io non abbiamo mai avuto una discussione, pur essendo in una fase iniziale nella quale è ...

Cecilia e Ignazio nuova casa : “Abbiamo bisogno di stare tanto tempo insieme” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno ancora insieme: convivono da poco in una nuova casa Procede a meraviglia la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A un anno dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, la coppia è più unita che mai. Complice pure la convivenza, avviata subito dopo la fine del reality show. […] L'articolo Cecilia e Ignazio nuova casa: “Abbiamo bisogno di stare tanto tempo insieme” ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez : “Conviviamo - stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme”. Leggi l’intervista : “In questo ultimo anno insieme ci siamo conosciuti di più, litighiamo anche noi e anche abbastanza spesso, ma siamo sempre più solidi ed equilibrati. Nella nostra quotidianità troviamo il nostro amore. Conviviamo: adesso abbiamo preso anche casa nuova. stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme”. Lo ha detto Ignazio Moser, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, parlando della relazione con ...

Ignazio Moser vorrebbe sposare Cecilia - il padre svela : 'Il posto per loro è già pronto' : In questi giorni Ignazio Moser insieme al padre Francesco sono stati ospiti nel programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. Durante questa intervista si sono toccati svariati argomenti, ma il fulcro di tutto è stato il rapporto tra Ignazio e la bella sorella di Belen Cecilia Rodriguez. Quest'ultimi infatti, dopo essersi messi insieme nella passata edizione del Grande Fratello Vip [VIDEO], non si sono più lasciati smentendo così anche ...

Ignazio vicino al traguardo delle nozze con Cecilia. Progetto casa in Trentino : TRENTO. Il "traguardo" delle nozze non è lontano. Ignazio Moser sembra davvero intenzionato a tagliarlo, assieme alla sua Cecilia. Così almeno pare dalle loro parole, pronunciate in diretta su Rai Uno ...

IGNAZIO MOSER A STORIE ITALIANE/ “Io e Cecilia stiamo creando solite basi!” - e papà Francesco dice che… : IGNAZIO MOSER ospite a STORIE ITALIANE, si è raccontato in esclusiva con Eleonora Daniele. In collegamento con i due anche Francesco MOSER tra le vigne.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:11:00 GMT)