Cassina de’ Pecchi Ottantenne travolto e ucciso dal trattore del figlio

Orrore nel Milanese - cane trovato morto con una pietra al collo nel Naviglio a Cassina de’ Pecchi : Se n’è accorto il cane che portava a spasso, a Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano. Il cucciolo si è messo ad abbaiare in direzione del Naviglio della Martesana e il suo padrone ha subito capito il perché. In balia della corrente era riaffiorato nel corso d’acqua un meticcio di taglia media, ucciso e gettato lì non si sa da chi. Vicino alla ca...