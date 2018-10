Caserta | pirata della strada investe tre braccianti e scappa | uno muore Arrestato in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Alla guida di un’utilitaria con motore truccato, ha travolto trealbanesi che andavano a lavorare nei campi in bici, uccidendo uno di loro. Poi èto, senza soccorrerli o dare l’allarme. L’episodio su unarettilinea, molto stretta, tra Napoli e. Il– un 24enne di Villa Literno, nelno – si è fermato solo qualche chilometro più avanti per cambiare una gomma dell’auto, bucata nell’urto. Tornato a casa, poi, ha portato la vettura al suo carrozziere di fiducia, chiedendogli di riparare le ammaccature e di sostituire il parabrezza rotto. È statoproprio nell’officina, in cui era tornato a verificare lo stato dei lavori. Il giorno dopo l’incidente, infatti, l’autista è stato identificato grazie all’esame delle immagini degli impianti di ...