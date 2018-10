Casa Bianca | attacco Nyt a famiglia Trump fuorviante

Usa - Casa Bianca autorizza estensione indagini su Kavanaugh : La Casa Bianca ha autorizzato l'Fbi a espandere le indagini su Brett Kavanaugh interrogando chiunque si ritenga necessario, purché il lavoro si esaurisca entro la fine di questa settimana. Lo riporta ...

Michael Bloomberg sfida Trump sul clima per la corsa alla Casa Bianca : Gli argomenti fondamentali sui quali farà leva il miliardario americano saranno proprio quelli riguardanti gli incontrollabili cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il mondo negli ultimi anni.

Usa - Rosenstein alla Casa Bianca : dimissioni o licenziamento? : Il primo ad agitare la giornata politica a Washington, già tesa per la nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte …

Usa - il viceministro Rosenstein va alla Casa Bianca dopo lo scoop del Nyt. “Si aspetta di essere licenziato” : Rod Rosenstein, il viceministro della Giustizia americano, andrà alla Casa Bianca, dove “si aspetta di essere licenziato“. Lo riporta la Cnn, dopo che il sito Axion ne aveva annunciato le dimissioni. Rosenstein si è trovato al centro della cronaca venerdì 21 settembre, quando il New York Times e il Washington Post hanno rivelato che a maggio 2017 avrebbe proposto di intercettare il presidente Donald Trump per documentare il ...

Usa : Casa Bianca difende Kavanaugh : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - La Casa Bianca si schiera in difesa di Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, dalle nuove accuse di molestie. "E' una campagna di calunnie ...

Usa : Kavanaugh respinge accuse molestie e la Casa Bianca lo difende : "Questo presunto evento di 35 anni fa non è accaduto. Non vedo l'ora di testimoniare giovedì e di difendere il mio buon nome". Così Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte ...

Consigliere della Casa Bianca rivela gli argomenti dell'intervento di Trump all'ONU - : L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolgerà dal 24 al 27 settembre a New York. Gli eventi principali inizieranno il 25 settembre e dureranno una settimana. In questo periodo interverranno 93 ...

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Bloomberg con i Dem nel 2020 Sfiderà Trump per la Casa Bianca : Un indipendente non ha mai vinto nella corsa alla Casa Bianca. Fu così per il miliardario Ross Perot, che nel 1992 sfidò George Bush senior e Bill Clinton da indipendente. E così il miliardario americano Michael Bloomberg (circa 50 miliardi di dollari di patrimonio, Segui su affaritaliani.it

Usa 2020 - Bloomberg pensa alla Casa Bianca e vuole sfidare Trump - : Secondo diversi media statunitensi, l'ex sindaco di New York sta valutando una discesa in campo con i democratici alle prossime elezioni. Intanto l'attuale presidente trema: Manafort sarebbe pronto a ...

Casa Bianca - Bloomberg con i dem contro Trump nel 2020 : Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York e a capo di un impero dei media, vuole sfidare Donald Trump. Per questo starebbe valutando una discesa in campo alle presidenziali del 2020 nelle fila ...