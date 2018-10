Camera | Carfagna zittisce Salvini Video | Ministro ironico su assenze Pd | replica “regole

Camera - Carfagna contro Salvini : “Le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei” : Scontro nell'aula della Camera tra Mara Carfagna e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La vicepresidente della Camera stigmatizza le parole di Salvini che ha accusato l'opposizione di non essere presente in Aula: "Lei è libero di parlare ma non di attaccare il Parlamento, le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei".Continua a leggere