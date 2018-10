Calciomercato | trova conferme l’interesse del Barcellona per Piatek

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) I dodici gol in otto partite non possono passare inosservati, così Krzysztof, autentica rivelazione di questo inizio di stagione, ha iniziato a raccogliere l'interesse di diversi top club europei. Uno di questi è proprio il, che secondo il Mundo Deportivo segue da tempo e con attenzione l'attaccante polacco. I tifosi del Genoa iniziano a tremare, anche perché il potere d'acquisto dei catalani non si fermerà di fronte alle richiesta del presidente Preziosi, responsabile in estate di un'intuizione clamorosa che adesso potrà fruttare una cinquantina di milioni di euro per le casse del Grifone.