Calciomercato | Pogba sempre più lontano dallo United | non solo il Barça sul francese

Calciomercato - Pogba : 'O Mourinho o me'. Dall'Inghilterra scrivono di un ultimatum allo United : Che non scorra buon sangue tra Paul Pogba e José Mourinho , è ormai cosa nota. Il centrocampista francese e l'allenatore portoghese sono ai ferri corti da un bel po' di tempo: l'ultimo episodio a ...

Calciomercato - dall'Inghilterra insistono : ultimatum di Pogba al Manchester United. 'O Mourinho o me' : Secondo quanto afferma il Sun , infatti, la volontà del neo campione del Mondo sarebbe quella di lasciare Manchester già a gennaio se Mourinho sarà ancora al suo posto in panchina. Pogba avrebbe ...

Calciomercato : Pogba alla Juve - dopo la rottura con Mourinho? : dopo la clamorosa eliminazione dello United dalla coppa di lega inglese per mano del Derby County, squadra della serie B inglese, Paul Pogba potrebbe lasciare Manchester, secondo i tabloid britannici. La sconfitta patita martedì dai Red Devils ai calci di rigore all’Old Trafford, dopo il 2-2 del tempo regolamentare, per mano della squadra allenata da Frank Lampard, ex-nazionale inglese e uno degli uomini punta del Chelsea di José Mourinho ...

Le notizie di Calciomercato : il futuro di Pogba ed il ritorno di fiamma dell’Inter : Le notizie di calciomercato – Il mercato è festa ma le società non stanno con le mano in mano in vista della finestra di gennaio. Mino Raiola ha già le idee chiare in merito a come proseguirà la carriera di Paul Pogba, uno dei gioielli del suo roster: il centrocampista francese, dopo la Serie A e la Premier League, sembra avviato verso la Lega spagnola. Stando a quanto rivela il Manchester Evenings, l’agente del giocatore avrebbe ...

Calciomercato - in GB sono sicuri : Pogba in Spagna dal 2019 : Mino Raiola ha già le idee chiare in merito a come proseguirà la carriera di Paul Pogba, uno dei gioielli del suo roster: il centrocampista francese, dopo la Serie A e la Premier League, sembra avviato verso la Lega spagnola. Stando a quanto rivela il Manchester Evenings, l’agente del giocatore avrebbe promesso a Pogba nel 2016, durante la trattativa per il ritorno dalla Juve al Manchester, che “tre anni dopo l’avrebbe ...

Calciomercato - Pogba : 'Ora sono allo United - in futuro chissà' : ...di loro non è un'amichevole e noi dovremo dimostrare di essere all'altezza dei più forti e loro vorranno dimostrare che il Mondiale è stata solo una parentesi e vorranno battere i campioni del mondo".

Calciomercato - Suarez chiama Pogba e il Barca pensa a Rabiot : ROMA - L'uruguayano Luis Suarez apre idealmente la porta del Camp Nou per dare il benvenuto a Paul Pogba . Il centravanti del Barcellona, secondo il Mundo deportivo, parlando del centrocampista ...

Calciomercato Barcellona - Piqué sogna l’arrivo di Pogba : “se arrivasse ci renderebbe davvero felici” : Il difensore del Barcellona ha parlato del possibile arrivo in blaugrana di Pogba, esprimendo il proprio punto di vista Il mercato in Spagna non si è ancora concluso, ci sono ancora poco più di tre giorni per concludere trattative. Per questo motivo, con il gong fissato il prossimo 31 agosto, il Barcellona continua a sedurre Paul Pogba, provando a scipparlo al Manchester United. Una trattativa non facile, dal momento che i ‘red ...

Calciomercato Barcellona - Piqué chiama Pogba : 'Sarebbe bello se venisse' : Se in Italia si pensa al campionato ormai da tempo, in Spagna è ancora tempo di Calciomercato. In Liga si può operare fino al 31 agosto e si continua a parlare di Pogba e del suo possibile ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho si tiene stretto Pogba : 'Mai così felici insieme come ora' : Il clima disteso che si è adesso instaurato tra Pogba e il suo club è stato confermato anche dalle immagini trapelate nell'ultimo allenamento, dove il campione del mondo è apparso sorridente e ...

Calciomercato - alta tensione tra Mourinho e Pogba. Lo vuole il Barcellona : A quel punto il fresco campione del mondo avrebbe risposto per le rime: "Se vuoi parlarmi, chiama il mio agente" . Il Daily Mail riporta che tra il giocatore e il Barcellona ci sarebbe un accordo per ...

Calciomercato : Pogba vuole andarsene - il Barcellona spera ancora : Il Barcellona continua a credere nell’operazione Paul Pogba. Nonostante la trattativa sia ancora più complicata dopo la chiusura del mercato inglese, i vertici blaugrana – secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’ – non si rassegnano all’idea di dover rinunciare alla stella francese. Il centrocampista infatti è determinato a lasciare il Manchester United, spinto dallo scarso feeling con Josè Mourinho, ...

Calciomercato Barcellona - offerta per Pogba : muro United : Pogba, l'offerta del Barcellona: no dello United I blaugrana fanno comunque decisamente sul serio per il centrocampista fresco campione del Mondo con la Francia, ma la terza offerta presentata dal ...

