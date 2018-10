Calcio | Champions League | en plein per i club italiani Vincono anche Napoli ed Inter

Calcio - Champions League 2018-2019 : Napoli-Liverpool 1-0 - impresa dei partenopei! Insigne segna allo scadere : Grandissima impresa del Napoli, che nel secondo turno di Champions League gioca una partita di primissimo livello e batte con merito il Liverpool per 1-0. Il gol è stato realizzato al minuto numero 89 da Lorenzo Insigne, che ha così coronato una partita di altissima qualità, in cui più di una volta era andato vicino alla realizzazione. Da lodare anche la prestazione di Ospina, autore di due soli interventi veri, ma entrambi decisivi ai fini di ...

Champions League - Napoli-Liverpool 0-0 LIVE : Calcio d’inizio : Ancelotti presenta due sorprese in formazione: Maksimovic sull’out destro al posto di Hysaj – opaco ultimamente – e in mediana Fabian Ruiz a sinistra invece di Zielinski, per dare maggiore copertura sulle fasce, pregio numero uno degli inglesi. Per Klopp, nessuna novità rispetto all’undici pronosticato alla vigilia. Nella rotazione dei centrocampisti, stavolta resta fuori Henderson. Napoli-LIVErpool 0-0 LIVE Napoli ...

Champions League - 2^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Il martedì della seconda giornata di Champions League si è concluso con diversi risultati a sorpresa, come ad esempio il pari dell’Ajax a Monaco di Baviera o la vittoria del CSKA Mosca contro i campioni in carica del Real Madrid. Il programma di oggi, oltre alle partite di Inter e Napoli, propone il big match tra Tottenham e Barcellona e le partite di Psg, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Ecco i nostri ...

Calcio - larghe vittorie per Juve e Roma in Champions League contro Young Boys e Viktoria Plzen : Serata da applausi per le italiane in Champions League. Nel pomeriggio la Juventus, priva dello squalificato Cristiano Ronaldo, sconfigge gli svizzeri dello Young Boys per 3-0. Mattatore del match l’argentino Paulo Dybala, autore di una tripletta. Tripletta anche per Edin Dzeko, trascinatore della Roma nella vittoria casalinga dei giallorossi sul Viktoria Plzen con un travolgente 5-0. In gol anche i due giovani esterni Cengiz Under e Justin ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il trionfo delle italiane - Real Madrid ko - pari del Bayern Monaco e del Manchester United : E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0). I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašic ed ora il discorso qualificazione ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Viktoria Plzen 5-0 - tris di Dzeko e giallorossi dominanti : Una Roma in grande spolvero quella dello Stadio Olimpico di Roma, nel secondo incontro del girone G della Champions League 2018-2019. Gli uomini di Eusebio Di Francesco si sono imposti con un perentorio 5-0, frutto delle marcature di Edin Dzeko (tripletta), di Under e Justin Kluivert. Una partita stradominata dai capitolini che così conquistano il primo successo in Europa dell’anno. Pronti, via e la Roma va subito in vantaggio: Dzeko si fa ...

Champions League - Roma-Viktoria Plzen 0-0 LIVE : Calcio d’inizio! : La Roma deve superare l’entusiasmo per la vittoria nel derby e concentrarsi sulla sfida di Champions contro il Viktoria Plzen, che sa già di bivio. I cechi vengono dal pareggio alla prima con il Cska, mentre i giallorossi sono fermi a zero per la sconfitta del Bernabeu. In difesa, Florenzi torna a fare il terzino, Jesus prende il posto di Manolas – tribuna per lui – e Kolarov stringe i denti nonostante la frattura al ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Juventus-Young Boys 3-0 - tripletta di Paulo Dybalo. Show dell’argentino allo Stadium : Tutto facile per la Juventus di Massimiliano Allegri nel secondo incontro della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si sono imposti contro i campioni di Svizzera dello Young Boys con il punteggio di 3-0 grazie ad una splendida tripletta di Paulo Dybala, autore di una partita maiuscola e nettamente il migliore in campo. Juve che grazie a questo successo vola in vetta al girone H a punteggio pieno, in attesa del match tra Manchester ...

Pronostici Champions League - 2^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Torna la Champions League e tornano i nostri consigli per i Pronostici. Il martedì del secondo turno si apre con Hoffenheim-Manchester City e Juventus-Young Boys, in campo alle 18:55. Nella fascia serale delle 21 in campo anche Bayern-Ajax, Roma-Plzen, Manchester United-Valencia e CSKA Mosca-Real Madrid. Hoffenheim-Manchester City 2+Over 1,5 – Dopo la sconfitta al primo turno contro il Lione, la squadra di Guardiola cerca riscatto in ...

Sconcerti : Milan da Champions - Juve perchè Ronaldo non esce mai? - Calcio : E le statistiche sono semplicemente quello che noi abbiamo già fatto, quindi storia, scienza. Con il Sassuolo la prevalenza è netta anche senza Higuain. Il Milan ha palleggio e tecnica, non una ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo. Ci sarà contro Mourinho : I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo potrà prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro il Manchester United, squadra in cui ha militato dal 2003 al 2009. Il lusitano infatti è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia. Il portoghese era stato protagonista di un discusso episodio, in cui l’ausilio del VAR, ancora assente nel massimo ...

Calcio - Champions League : il VAR verrà introdotto a partire dalla stagione 2019-2020 : Proprio nel giorno in cui arriverà la sentenza del Giudice Sportivo UEFA, chiamato a quantificare le giornate di squalifica da infliggere a Cristiano Ronaldo in Champions League per l’espulsione rimediata a Valencia, arriva la notizia che il massimo torneo continentale di Calcio per squadre di club dalla prossima stagione farà ricorso all’ausilio del VAR. Dal 2019-2020 infatti il VAR esordirà in Champions League e poi a seguire ...