Burnout | quali segnali notare e come prevenirlo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il, o esaurimento da lavoro, è la conseguenza di un prolungato stress emotivo cronico e persistente. I sintomi sono diversi e vanno dalla perdita di interesse, alla ridotta produttività. In genere colpisce le persone che sono impiegate in professioni sociali o di aiuto, e pare che le donne siano più esposte degli uomini a questo pericolo. Ilnon va sottovalutato, perché può diventare una malattia cronica. Ecco alcunida, per capire se si è a rischio. Ipremonitori deldelsono stati analizzati da Christina Maslach, professoressa di psicologia all’Università della California. Lei elenca questi: sentirsi prosciugati emotivamente, nausea, non riuscire a dormire e a superare banali malattieil raffreddore, sentirsi alienati dai colleghi e dai capi, sentirsi costantemente sottovalutati o ostracizzati, avere la sensazione ...