Brexit | May | nostro futuro in nostre mani

May : "Brexit - momento cruciale per GB" : 15.46 Therese May,parlando al Congresso dei Tory,ha avvertito che i negoziati per il divorzio dalla Ue stanno "entrando nella fase più difficile" chiedendo al suo partito di rimanere unito e appoggiare il suo piano con Bruxelles. "La Gran Bretagna non ha paura di uscire senza un accordo,se deve" e sottolinea ma "nessuno più di lei lo vuole". "Ci sarà un nuovo sistema per l'immigrazione che metterà fine una volta per tutte alla libertà di ...

May al congresso Tory : ""Abbandoniamo il sogno di una Brexit perfetta. Un secondo referendum? Sarebbe voto politico"" : "Non abbiamo paura di uscire senza un accordo". La premier britannica, Theresa May, nel corso del suo intervento al congresso Tory ha affrontato nuovamente la questione della Brexit e dei negoziati con l'Ue, ribadendo l'ipotesi del 'no deal' già accennata nel corso del vertice Ue di Salisburgo. Ha chiesto, poi, rispetto da parte di Bruxelles: "Tratterò l'Unione europea con nient'altro che rispetto. Il Regno Unito si aspetta la ...

Brexit - May : "Stop a libero movimento e potere sul controllo delle frontiere" : Al congresso del Partito conservatore britannico, a Birmingham, prende la parola il primo ministro Theresa May . Ovviamente al primo posto, nel suo intervento, c'è Brexit. 'Controllando le frontiere' ...

Theresa May balla 'Dancing Queen' degli Abba/ Video - la danza della Brexit al Congresso dei Tory? : Theresa May balla 'Dancing Queen' degli Abba. Video, Brexit dance al Congresso dei Tory? Non è la prima volta che il primo ministro britannico si scatena danzando(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:50:00 GMT)

May al congresso Tory : "Se non siamo uniti rischiamo di finire senza Brexit. Un secondo referendum? Sarebbe voto politico" : "Non abbiamo paura di uscire senza un accordo". La premier britannica, Theresa May, nel corso del suo intervento al congresso Tory ha affrontato nuovamente la questione della Brexit e dei negoziati con l'Ue, ribadendo l'ipotesi del 'no deal' già accennata nel corso del vertice Ue di Salisburgo. Ha chiesto, poi, rispetto da parte di Bruxelles: "Tratterò l'Unione europea con nient'altro che rispetto. Il Regno Unito si aspetta la ...

Brexit - May : «Fuori da Ue futuro radioso». Ma arriva la mozione di sfiducia : «I nostri giorni migliori devono ancora venire, il futuro è nelle nostre mani», ha assicurato oggi Theresa May, dichiarando che la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea avrà un futuro radioso, «...

Johnson - sorrisi e sferzate : "Questa Brexit ci umilia". May a rischio per l'Ulster : BoJo rincara la dose: 'È pericoloso e instabile, politicamente ed economicamente umiliante per una democrazia da 2mila miliardi di sterline, la quinta del mondo'. E aggiunge: 'Questa non è democrazia.

Brexit - a Birmingham Boris Johnson attacca il piano "soft" di Theresa May : "È una truffa" : "Questo e' politicamente umiliante per un'economia da 2 mila miliardi di sterline", ha sottolineato.

Brexit - Johnson : "Piano May per accordo Ue non rispetta il voto" : Il piano varato dal Premier Theresa May per un accordo con l'Ue sulla Brexit "non è ciò per cui abbiamo votato", non rispetta "la democrazia". A parlare Boris Johnson al Congresso Tory di Birmingham. ...

Brexit : Johnson - piano May non rispetta il voto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Johnson al congresso Tory : "Il piano May sulla Brexit? Non è ciò per cui abbiamo votato. Infame l'idea di un secondo referendum" : Un secco no al piano May sulla Brexit e un attacco feroce all'avversario Jeremy Corbyn. È iniziato così l'intervento di Boris Johnson al congresso Tory, a Birmingham. sulla possibilità di una seconda consultazione sulla Brexit è stato categorico: "l'idea di un secondo voto è Infame, ma l'ovvia fragilità democratica del piano Chequers intensificherà solamente simili appelli", ha affermato. Il ...

Brexit - Premier May annuncia nuove regole su immigrazione : Mentre i negoziati sulla Brexit tra Regno Unito e Unione europea procedono a tentoni, Theresa May comincia a mettere a punto la legislazione sulla politica migratoria da applicare una volta chiusi i

Brexit : May - 'migranti Ue come gli altri - flusso calerà' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - Premier May annuncia nuove regole su immigrazione : Mentre i negoziati sulla Brexit tra Regno Unito e Unione europea procedono a tentoni, Theresa May comincia a mettere a punto la legislazione sulla politica migratoria da applicare una volta chiusi i ...