Brasile | Bolsonaro stacca Haddad di oltre 20 punti a San Pablo

Brasile verso le presidenziali - Bolsonaro fa volare la Borsa : Milano, 3 ott., askanews, - Il mondo degli affari brasiliano sembra avere scelto chiaramente da che parte stare nelle prossime elezioni presidenziali, in una campagna elettorale che sta dividendo in modo radicale il Paese ...

Brasile : Bolsonaro in testa al 31% : Questa la situazione politica disegnata dal sondaggio diffuso oggi dalla Fsb per la banca di investimenti Btg Pactual, che conferma tendenze già rivelate da precedenti inchieste demoscopiche. Al di ...

Brasile - polizia : uomo che ha pugnalato Bolsonaro ha agito da solo : "Non c'è dubbio che a motivare l'attacco del signor Adelio sia stata la sua opposizione politica alle idee del candidato Bolsonaro", ha detto alla stampa il portavoce della polizia federale Rodrigo ...

Brasile : le donne contro il candidato misogino Bolsonaro : Saranno le donne le uniche in grado a fermare l’irresistibile ascesa dell’ultra conservatore Jair Bolsonaro? Questa è la domanda cruciale per le elezioni presidenziali brasiliane del prossimo 7 ottobre. Per questo è nato il movimento “Ele Nao” (Lui No), partito con gruppi femministi scesi in campo contro il candidato più misogino di queste elezioni...

Brasile - donne e intellettuali contro Bolsonaro. Ma nelle favelas in tanti lo vedono come una soluzione : Paese che vai politico becero che trovi. In Brasile hanno Bolsonaro, che dopo una coltellata in pancia, ha prontamente ricevuto la solidarietà di un altro grande guerriero nostrano: Salvini. Si perché Bolsonaro è un militare, anche se di riserva, poraccio. Deputato, è considerato populista di estrema destra e forse per tali ragioni Salvini devereputarlo un vero figo. Ma ce ne sono anche altre, le stesse che hanno invece fatto incazzare le ...

Brasile - Bolsonaro è grave : campagna elettorale sospesa : Per non parlare poi della morte di Marielle Franco, politica del Psol ammazzata a Rio a marzo perché invisa a un gruppo di miliziani del narcotraffico, e dei numerosi candidati al consiglio comunale ...

Brasile - Jair Bolsonaro accoltellato : come sta?/ Ultime notizie : confermato stop a campagna presidenziale : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 22:18:00 GMT)