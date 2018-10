Boschi posa per Oliviero Toscani e finisce sulla copertina di Maxim | “Spero non rimarrete

MARIA ELENA Boschi posa PER MAXIM : "SPERO CHE NON RESTERETE DELUSI"/ Polemiche : foto anche in camera da letto : MARIA ELENA BOSCHI annuncia la sua presenza in copertina nel prossimo numero di MAXIM e il suo racconto personale in una lunga intervista. Operazione riuscita o boomerang?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:50:00 GMT)

La Boschi posa per Maxim? Lei : "Spero non resterete delusi" : "Spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero". Così Maria Elena Boschi nel video che sta girando sui social network dove l'esponente Pd prepara la sua discesa in campo come donna copertina di Maxim Italia. La rivista bimestrale, rivolta a un pubblico maschile, si prepara a pubblicare alcuni scatti della Boschi, alcuni dei quali - pare - addirittura in camera da letto, anche se per adesso i ...