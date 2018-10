: Borse europee in rialzo,Milano a +1,28% - NotizieIN : Borse europee in rialzo,Milano a +1,28% - TelevideoRai101 : Borse europee in rialzo,Milano a +1,28% - vivianabaretto : RT @FinanciaLounge: Giornata ancora difficile per #PiazzaAffari sulla scia delle tensioni con Bruxelles sul bilancio italiano. Il listino m… -

Apertura inper le, conla migliore. Attesa la pubblicazione della nota di aggiornamemto al Def. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,28% e l'All Share +1,31%. Margine Btp-Bund tedesco in netto calo, a 284 punti in avvio.Rendimento del decennale al 3,3%. Londra +0,22%, Parigi +0,4% e Madrid +0,66%. Borsa di Francoforte chiusa. Euro a 1,1583 dollari e 131,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di mercoledì 3 ottobre 2018)