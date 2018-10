Borsa | Wall Street apre positiva | Dow Jones +0 | 36% | Nasdaq +0 | 47%

Borsa : chiusura Wall Street - Dj +0 - 07% : chiusura debole per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,07% a 26.457,36 punti, il Nasdaq avanza dello 0,05% a 8.046,35 punti mentre lo S&P 500 c...

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo +1 - 3% su Wall Street : Roma, 28 set., askanews, - Chiusura in forte rialzo per la borsa di Tokyo, trainata dal rally di ieri di Wall Street. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un rialzo dell'1,3%, a 24.120 punti.

Borsa : Europa scatta in avvio in scia ai record di Wall Street - Milano +0 - 7% : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 21 set - I record di Wall Street, innescati dai risultati migliori delle previsioni sull'economia americana, mettono le ali alle borse europee all'inizio dell'ultima seduta di contrattazioni della settimana. Gli indici del Vecchio Continente viaggiano in scia delle piazze asiatiche, per ...

Borsa : Wall Street da record scaccia i timori - Milano chiude a +0 - 5% : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 20 set - I risultati sopra le attese dell'economia Usa danno la carica a Wall Street che trascina al rialzo i listini europei, tutti a fine seduta in territorio positivo. I nuovi record degli indici Dj e S&P 500 - spinti da Amazon e Apple - ...

Borsa - Milano positiva con Wall Street : La Borsa di Wall Street, positiva nonostante le tribolazioni tra Stati Uniti e Cina per le nuove tariffe imposte da Washington, spinge la Borsa di Milano e il resto delle europee in territorio ...

Borsa : Milano giù prima di Wall Street : ANSA, - Milano, 19 SET - Piazza Affari si conferma in calo , Ftse Mib -0,4%, in attesa dell'avvio di Wall Street, con lo spread in rialzo a 235 punti secondo la piattaforma Bloomberg, a danno di Banco ...

Borsa : Europa sale con Wall Street : ANSA, - MILANO, 14 SET - Proseguono in rialzo sulla scia di Wall Street le principali borse europee nel finale. La migliore è Francoforte , +0,51%, , seguita da Parigi , +0,48%, , Londra , +0,24%, e ...

Borsa : Wall Street apre positiva : ANSA, - NEW YORK, 13 SET - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,42% a 26.107,32 punti, il Nasdaq avanza dello 0,62% a 8.003,14 punti mentre lo S&P 500 mette a ...

Borsa : Europa positiva dopo Wall Street : ... mentre Milano è in risalita e guadagna lo 0,2%, dopo un finale di mattinata in netto peggioramento per le indiscrezioni sulle tensioni che ci sarebbero fra M5S e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Borsa : Wall Street ha chiuso negativa : Chiusura in territorio negativo, ieri sera, per Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,30% a 25.917,96 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,25% a 7.902...

