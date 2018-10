Borsa in ripresa | lo spread torna sotto i 285 punti

Borsa - Milano in ripresa ma lo spread continua a salire : oggi Tria atteso all’Eurogruppo : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a toccare quota 288 punti base dopo il venerdì nero, però poi si assesta a 270, circa 30 punti sopra rispetto a giovedì. oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria vola a Lussemburgo per incontrare l'Eurogruppo, dove dovrà spiegare perché è stata superata la soglia del 2% del deficit. continua a leggere

Argentina : Borsa in ripresa e spread in discesa confermano attesa dei mercati su accordo Finanziaria 2019 : Un ulteriore indicatore positivo viene dal fronte fiscale dove, secondo dati diffusi oggi dal ministero dell'Economia, si registra per il mese di agosto una caduta del deficit fiscale primario del 58 ...