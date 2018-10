Bomba artigianale in casa dei genitori della pentita che fece arrestare gli Spada

Lega - Bomba artigianale davanti la sede trevigiana : rivendicazione anarchica : Un ordigno artigianale è esploso nella notte tra ieri ed oggi nello spazio esterno dinanzi la sede della Lega di Treviso. Si tratta di una sede storica del Carroccio, situata nella zona industriale di Villorba. Nessun danno, nè alla struttura, se non lievi conseguenze per il portone d'ingresso, nè tantomeno a persone in base alle note che arrivano dalla locale Questura. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della polizia di Stato, anche ...