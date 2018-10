Bologna | Santander | “Ho rifiutato offerte dalla Cina Ora voglio l’Europa!”

serieanews

: TRIPLICE FISCHIO ?? Vinciamo 2??-0?? Grazie ai gol di #Mattiello e #Santander ?? GRANDI RAGAZZI FORZA BOLOGNA ??… - BfcOfficialPage : TRIPLICE FISCHIO ?? Vinciamo 2??-0?? Grazie ai gol di #Mattiello e #Santander ?? GRANDI RAGAZZI FORZA BOLOGNA ??… - SerieA : Raddoppio Bologna! Arriva il primo gol in Serie A TIM di Santander! Bologna 2?? - 0?? Roma #BolognaRoma… - TuttoBolognaWeb : Santander: 'Un giorno vorrei l'Europa col Bologna' - -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Dopo essersi sbloccato in campionato, la voglia di gol di Federicosembra non essersi saziata. Il calciatore paraguaiano, arrivato nella finestra estiva di mercato, ha parlato ai microfoni del “Resto del Carlino” del suo rapporto con la città di: “Ho sceltod’accordo con mia moglie Fatima e i miei due figli, Lucca di … L'articolo: “Ho. Oral’Europa!” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....