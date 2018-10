Boccia a governo | confrontiamoci serenamente | obiettivo è crescita

Boccia a governo : ci valuti serenamente : 13.14 Il presidente di Confindustria Boccia chiede al governo spazi per "confrontarsi serenamente. Vogliamo che valuti le nostre proposte e,se sono nell'interesse del Paese, le faccia sue". La Manovra del governo deve avere "due pilastri: uno relativo alle promesse del governo, l'altro riguarda la sostenibilità economica", dice Boccia."Si può sforare il deficit, se questo comporta una crescita".Poi avverte:"Attenzione al costo del denaro:se ...

Pensioni - notizie 2/10 : Boeri Boccia la manovra del governo - ‘troppo cara’ : Il Presidente Inps, Tito Boeri, non apprezza la manovra sulle Pensioni e il lavoro ideata dal governo Lega-M5S. Tra gli annunci del governo troviamo l’innalzamento della pensione minima, da gennaio 2019 a 780,00 euro. Troviamo anche quota 100, che porterebbe più di 400mila persone a smettere di lavorare, annullando di fatto in parte la legge Fornero. Il problema, secondo Boeri, restano sempre i costi. La manovra rischia di costare più cara ...

Governo : Confindustria Palermo - parole Boccia travisate e noi non siamo filogovernativi : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Noi non abbiamo una posizione pro o contro il Governo, o contro o a favore di Lega o Movimento cinque stelle. Noi dobbiamo semplicemente verificare il loro operato. Anche se, per quello che stiamo vedendo, c'è poco da verificare. Finora è stata una politica sbagliata.

Governo : Confindustria Palermo - parole Boccia travisate e noi non siamo filogovernativi (2) : (AdnKronos) - Albanese è anche critico sulla manovra di bilancio: "Non crea crescita ma provoca solo sforamento del deficit e l'aumento dello spread e per i cittadini un mutuo più alto- dice - Ecco perché è da censurare". Per il Presidente degli industriali palermitani "il nodo fondamentale è uno: q

Boccia : appello a Conte perché il governo rispetti attori sociali : "Faccio un appello all'avvocato del popolo, il premier: questo governo deve chiarire se vuole rispettare gli attori sociali". Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dopo l'attacco ...

Boccia : governo spieghi Manovra o rischi : 14.27 "Forse è opportuno da parte del governo spiegare quanto prima cosa intende fare e quale strada intraprendere, pena il rischio di abbassamenti in Borsa e aumenti dello spread". Così il presidente di Confindustria, Boccia, parlando all' Assemblea degli industriali di Vicenza. Rispetto alla Manovra, precisa, "non siamo stati ostili" ma "devono esserci risorse anche per la crescita e l'occupazione, non possono bastare la novità annunciate in ...

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Boeri Boccia il Governo dopo il Def (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Boeri boccia il Governo dopo il Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. C’è entusiasmo in casa del Movimento 5 Stelle dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del Def. Il capogruppo Francesco D’Uva in una nota evidenzia che “serviva coraggio per chiudere con le ricette fallimentari del passato e aprire una fase nuova: l’Italia ha ...

DEF - SALVINI : "SE UE Boccia MANOVRA GOVERNO VA AVANTI"/ Ultime notizie - sanzioni Ue? Di Maio "nessuno scontro" : MANOVRA, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Manovra - Garavaglia - Mef - : Bocciatura Bruxelles è scontata - con deficit all'1 - 6% governo andava a casa : "E' scontato che ci sarà una bocciatura della Manovra da parte di Bruxelles". Lo afferma il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia intervenuto a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24. "E' nelle regole - rimarca l'esponente del Mef - perché abbiamo fatto uno spostamento rispetto al ...

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Auguro al Governo di non fare danni. Io critico? Spero non mi facciano legge contro” : “Non auguro al Governo di durare poco, gli auguro di non fare danni“. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso del suo intervento al convegno promosso da Deliotte sul tema fiscale. “le critiche che facciamo sono per l’interesse nazionale, Spero che ora non ci facciano una legge contro. Siamo passati dalle leggi ad personam alle leggi contra personam” L'articolo Manovra, Boccia ...

L'appello di Boccia sulla manovra : «A Governo auguro di non fare danni» : Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando ad una tavola rotonda delle misure di politica economica in vista della manovra. «Quando

Manovra - Boccia : non mi auguro Governo duri poco ma non faccia danni : Roma, 27 set., askanews, - 'Non gli auguro di durare poco, gli auguro di non fare danni e di investire sulla crescita'. E' il messaggio inviato al Governo, alle prese con la Manovra economica, dal ...

Boccia : "L'unica priorità del governo deve essere la crescita" : Anche perché, così facendo, il governo si assume tutta la responsabilità dell'economia: "Sia chiaro: se tra un anno ci sarà meno occupazione, il governo non potrà di certo venire a rimproverare noi. ...