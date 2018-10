Blizzard Entertainment ha annunciato il programma per la BlizzCon 2018

eurogamer

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)hailper la, la convention annuale della compagnia per tutto ciò che riguarda World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Heroes of the Storm e molto altro. Tra gli assoluti protagonisti, ci sarà Diablo che darà il via alla convention il 2 novembre con "Diablo: What's Next" e "Diablo: World and Q & A" il 3 novembre.Come riporta Gamingbolt, naturalmente le sessioni "What's Next" si terranno anche per Overwatch, Hearthstone, World of Warcraft ed Heroes of the Storm il 2 novembre. I fan di StarCraft 2 non devono preoccuparsi: la sessione "What's Next" si terrà il 3 novembre.I quarti di finale della Overwatch World Cup si terranno il ​​2 novembre, le semifinali e le finali il 3 novembre. Si terranno anche tornei Esports per Heartstone, World of Warcraft e StarCraft 2.Read more…