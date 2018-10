Black Mirror e interattività | se lo spettatore può scegliere il finale

Black Mirror - nella quinta stagione ci sarà un episodio interattivo : Ancora massima riservatezza sui nuovi contenuti ma, a quanto pare, almeno in un caso dovrebbe essere possibile decidere l'evoluzione della storia tramite le opzioni che Netflix metterà a disposizione degli spettatori

Nella quinta stagione di "Black Mirror" ci sarà un episodio interattivo : il finale lo decidi tu : Secondo un articolo del sito Bloomberg, poi confermato dall'Hollywood Reporter, Nella quinta stagione di 'Black Mirror', la serie tv di Netflix, ci sarà un episodio interattivo: starà allo spettatore ...

Netflix farà scegliere il finale allo spettatore - il primo esperimento sarà con Black Mirror : Quante volte guardando una serie tv o un film abbiamo pensato "mah io l'avrei fatto finire diversamente", "questo finale non mi è proprio piaciuto". Netflix è pronta a venire incontro ai nostri desideri e è pronta a trasformare le sue produzioni in senso sempre più interattivo. Netflix sta lavorando per permettere allo spettatore di scegliere il proprio finale.E per testare questa nuova funzione in arrivo è stata scelta la nuova stagione ...

Carlo Ancelotti si regala un cavallo : comprato a Milano Black Mirror : Il tecnico del Napoli si è assicurato per 75mila euro il purosangue più costoso all'asta svolta all'ippodromo del trotto Snai La Maura

Delusione Twin Peaks agli Emmy - David Lynch a mani vuote battuto da Ryan Murphy e Black Mirror : Non è bastata la grande campagna pubblicitaria di Showtime: Twin Peaks agli Emmy esce sconfitto. La serie cult di David Lynch è tornata sul piccolo schermo lo scorso anno, dopo venticinque anni dal film prequel Fuoco Cammina con Me. Twin Peaks agli Emmy era candidato in due categorie, miglior regia e miglior sceneggiatura. La competizione era alta, dato che la seconda stagione di American Crime Story è stata acclamata da pubblico e critica, ...

Creative Emmy 2018 : Game of Thrones inizia con 7 statuette - premiata Black Mirror : Primi verdetti e prima giornata di premiazioni per gli Emmy del 2018. Come da tradizione il sabato e la domenica precedenti alla cerimonia vera e propria degli Emmy, che si terrà nella notte italiana tra lunedì 17 e martedì 18 settembre (in diretta su Rai 4), vengono consegnate le statuette per i Creative Arts Emmy. Si tratta di quei riconoscimenti "minori", premi tecnici, ma anche premi alle migliori guest star, ai miglior cast, al ...