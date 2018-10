Bimba morì in incidente senza seggiolino | condannati genitori e il pirata

Bimba morì in incidente perché non era assicurata al sediolino - genitori patteggiano la pena : Aurora aveva 16 mesi quando finì sbalzata perché era in braccio alla madre e un’auto guidata da un uomo ubriaco finì contro la macchina guidata dal padre. La corsa in ospedale per la piccola fu inutile. A quasi un anno e mezzo dall’incidente padre e madre hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per omicidio stradale come riporta La Provincia di Como. La coppia non aveva assicurato la Bimba al seggiolino di sicurezza. Il giovane ...

Bimba morì in auto senza seggiolino - stessa condanna per i genitori e per l'uomo che causò l'incidente : Padre e madre hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per omicidio stradale in relazione alla morte delle loro bambina di nemmeno un anno e mezzo che perse la vita in un incidente stradale la ...

Como - Bimba senza seggiolino morì in un incidente : genitori condannati alla stessa pena di chi causò lo schianto : Omicidio stradale: un anno e mezzo, come l'automobilista a cui fu riscontrato un tasso alcolico superiore al consentito. Lo schianto avvenne nel 2017, la piccola non aveva neppure un anno e mezzo

Bimba morì in auto senza seggiolino - genitori condannati per omicidio stradale a un anno e quattro mesi : Padre e madre hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per omicidio stradale in relazione alla morte delle loro bambina di nemmeno un anno e mezzo che perse la vita in un incidente stradale la notte tra il 2 e 3 maggio del 2017. La coppia - scrive La Provincia di Como - non aveva assicurato la Bimba al seggiolino di sicurezza e, pertanto, la piccola viaggiava in braccio alla madre sul sedile anteriore.Il giovane che causò ...

Bimba di 4 anni morì dopo le dimissioni : "Poteva essere salvata" : Aveva solo quattro anni, Gracie Foster, la Bimba di Chesterfield, in Inghilterra, morta di meningite nel 2015.Doveva essere ricoverata per essere operata alle tonsille, ma si è sentita male. Così, dopo una visita, la bambina è stata rimandata a casa, perché era diventata troppo debole per poter stare sotto i ferri. A detta dei medici, però, Gracie non aveva bisogno di antibiotici. Invece, poche ore dopo essere stata mandata a casa, è morta di ...