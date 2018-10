Bergamo | bimba di 3 anni cade dal terrazzo

blogo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Una bambina di 3è caduta daldi casa sua a Zingonia di Verdellino, in provincia di, oggi pomeriggio. Immediatamente soccorsa è stata poi ricoverata all'ospedale Papa GiovXXIII. Le condizioni della piccola sono giudicate gravi, diversi i traumi e le fratture multiple riportate, la prognosi è riservata. La bambina sarebbe precipitata dal primo piano giù sul viale pedonale che porta ai garage della palazzina in cui vive con la famiglia. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Secondo L'Eco dil’incidente domestico è avvenuto alle 17.45 di oggi in Corso Asia di Zingonia. La bambina ha fatto un volo di 3-4 metri. In base a una prima ricostruzione dei fatti mentre era a casa con la madre, la nonna e la sorella, la piccola avrebbe preso la sua bicicletta portandola sul ...