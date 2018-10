Bentley - Al via 83 nuove assunzioni in Inghilterra

quattroruote

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Mentre si prepara a celebrare il suo centenario di attività, laha deciso di dare il via a una nuova campagna didi futuri esperti automotive. La Casa britannica prevede infatti 83 nuovi inserimenti fra apprendisti, laureandi e neolaureati che andranno a ricoprire posizioni nellarea Vendite e Marketing, Comunicazione, Risorse umane e Digital, ma anche nellarea Finanziaria, oltre ovviamente ai dipartimenti di Ingegneria e allarea Produzione. importante continuare a guardare avanti. Per questo è necessario rivolgere costante attenzione allegenerazioni, gli esperti di domani che si inseriscono allinterno di una forza lavoro già oggi altamente qualificata, motivata e appassionata, ha spiegato Astrid Fontaine, responsabile per la Risorse umane, la Digitalizzazione e lIT diMotors. Praticanti presso la sede di Crewe. Degli 83 nuovi assunti, 40 ...