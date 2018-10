Basket | la A al via Pianigiani | Milano | un Triplete per essere ricordati

Al via il Campionato di Basket amatori Uisp : Anche per il nuovo anno sportivo l'Unione Italiana Sport Per tutti del territorio reggiano indice il Campionato di basket amatori 2018-2019. Chiunque abbia voglia di scendere in campo e divertirsi con la propria squadra e segnare punti nel canestro ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Bologna ci lascia una bella Italia in attacco. Ungheria crocevia verso la Cina : 28, 16, 16 e 14. Non sono numeri buttati a caso, ma i punti dei quattro più prolifici realizzatori dell’Italia nella partita che ha aperto la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La temuta partita con la Polonia è in archivio con un netto 101-82, e ora la testa va a lunedì, quando gli azzurri saranno ospiti dell’Ungheria alla Fonix Hall di Debrecen. Questa partita si può intitolare in un solo modo: “Il ...

Diretta/ Italia Polonia (risultato live 0-0) streaming video tv : in campo - via! Basket qualificazioni Mondiali : Diretta Italia Polonia, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, e inaugura la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:47:00 GMT)

Basket serie D via il 5 ottobre con Biassono-Villaguardia : Basket serie D definito il calendario delle 7 lariane. Basket serie D subito derby Cadorago-Appiano, la regular season chiuderà il 12 aprile Ufficializzato da parte del comitato Fip lombardo il ...

Prende il via la preparazione della Gea Basketball Grosseto : Grosseto, 20 agosto 2018 - Al via la preparazione della Gea Basketball Grosseto in vista dei primi impegni della stagione 2018-2019. Agli ordini del nuovo coach Pablo Crudeli si presenteranno alle 20 ...

DIRETTA / Italia Wake Forest (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due - via! (Basket donne) : DIRETTA Italia Wake Forest info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket donne, amichevole in programma oggi a Vicenza (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:05:00 GMT)

Basket – Europeo Under 16 Femminile al via in Lituania : domani l’esordio dell’Italia contro l’Ungheria : Parte l’Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas. domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia. l’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto ...

Basket – Europeo U18 femminile : domani al via la rassegna ad Udine : Al via domani a Udine l’Europeo Under 18 femminile. Per le Azzurre esordio con la Croazia (ore 21.00). Diretta di tutte le partite sulla pagina Facebook della FIP Prende il via sabato 4 agosto a Udine l’Europeo della Nazionale Under 18 femminile allenata da Francesco Iurlaro. Le Azzurre esordiscono con la Croazia, il giorno successivo affrontano la Svezia e il 6 sfidano il Belgio. Tutte le partite dell’Italia si giocano al ...

Basket - Serie A : 'rivincita' Trento-Milano all'Epifania - playoff al via il 18 maggio : ROMA - Bisognerà aspettare l'Epifania per la rivincita dell'ultima finale scudetto tra Trento e Milano. Dopo avere diramato ieri la prima giornata e il turno natalizio, la LBA Lega Basket Serie A ha ...