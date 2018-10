Basket | Europe Cup 2018-2019 | comoda vittoria per la Dinamo Sassari che prenota un posto

DIRETTA/ Sassari Benfica (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Europe Cup) : DIRETTA Sassari Benfica, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al PalaSerradimigni vale per il secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 20:04:00 GMT)

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a gironi : Inizierà domani alle 20:30 l’avventura in Europe Cup della Dinamo Sassari. La squadra sarda affronterà, in un match di andata e ritorno, i portoghesi del Benfica. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito, subentrato a Zare Markovski, si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione, dove è già presente Varese. La preseason è andata molto bene (10 vittorie e 2 sconfitte) e la compagine italiana cercherà di tramutare la buona ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Cantù comincia il suo cammino europeo ospitando il Szolnoki Olaj : Ancora una volta Italia-Ungheria, ma questa volta il palcoscenico è quello dei preliminari della Champions League 2018-2019. Domani sera (ore 20.30), infatti, al PalaDesio si disputerà il match tra Red October Cantù e Szolnoki Olaj. E’ l’andata del primo turno, mentre sabato ci sarà il ritorno in Ungheria. Sarà importante vincere in casa con un buono scarto, perchè in terra ungherese non sarà facile, come ha dimostrato lunedì ...

Basket 3 3 - Europei 2018 : il titolo maschile va alla Serbia dopo una finale drammatica - quello femminile alla Francia : La Serbia , che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia : il 19-18 finale rispecchia l'altissimo tasso di tensione visto nell'...

Basket 3×3 - Europei 2018 : il titolo maschile va alla Serbia dopo una finale drammatica - quello femminile alla Francia : Si è chiusa oggi la quarta edizione della 3×3 Europe Cup in quel di Bucarest. La manifestazione, che nella sostanza equivale agli Europei, è stata vinta dalla Serbia per quanto riguarda il torneo maschile e dalla Francia in quello femminile. In entrambi i casi si tratta del primo titolo. La Serbia, che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia: il 19-18 finale rispecchia ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Italia femminile rimontata e superata dall’Ucraina all’overtime - è quarto posto per le azzurre : L’Italia perde anche la finale per il terzo e quarto posto agli Europei di Basket 3×3 di Bucarest, alias 3×3 Europe Cup. Le azzurre sono state superate in rimonta, in una partita strana, dall’Ucraina, vittoriosa per 16-17 all’overtime. Niente medaglia, dunque, per le Campionesse del Mondo, che ora torneranno in Italia a completare la preparazione per i rispettivi campionati (A1 per Filippi, A2 per le ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Olanda in finale - per l’Italia femminile ci sarà la sfida per il terzo posto : L’Italia femminile non riesce a cogliere la doppietta Mondiali-Europei. Alla 3×3 Europe Cup di Bucarest, le azzurre sono state sconfitte in semifinale per 20-12 da un’ottima Olanda e dovranno scendere in campo per vincere la medaglia di bronzo. La partita, per le ragazze allenate da Angela Adamoli, non ingrana mai veramente: Loyce Bettonvil fa la voce grossa nel 6-2 iniziale delle orange, mentre D’Alie da sola fa quel che ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia femminile va in semifinale travolgendo per 21-5 la Repubblica Ceca. Prossima avversaria l’Olanda : La giornata dell’Italia femminile alla 3×3 Europe Cup, che poi sono gli Europei di Basket 3×3, comincia bene. A Bucarest, le azzurre, già Campionesse del Mondo pochi mesi fa, hanno battuto con grande facilità la Repubblica Ceca, travolta da un 21-5 che lascia pochissimo spazio a interpretazioni di vario genere. Per l’Italia è il primo approdo in semifinale da quando la manifestazione è stata istituita, nel 2014. La partita ...

Basket in Carrozzina – Europei 2018 : bella Italia - vittoria alla Turchia : bella Italia EFA agli Europei di Basket in Carrozzina: tutto alla Turchia a Lignano Sabbiadoro Si è svolta a Lignano Sabbiadoro la 10ª edizione degli Europei maschili Under 22 di Basket in Carrozzina (International Wheelchair Basketball Federation) e i femminili Under 24. La nazionale Italiana era inserita nel Gruppo B del torneo, insieme ai vicecampioni Europei della Gran Bretagna, a Israele e alla Spagna. Nel gruppo A si sono sfidate ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Si chiude la prima fase - delineati i quarti di finale : Si è completato oggi la prima fase a girone nel tabellone maschile e femminile agli Europei di Basket 3×3 in corso di svolgimento in Romania. L’Italia è presente solo tra le donne e le Campionesse del Mondo in carica sono scese in campo ieri, conquistando il proprio gruppo. Nel torneo femminile scendevano in campo oggi le squadre dei gruppi A e C. Doppia vittoria per Francia e Romania che chiudono al primo posto, davanti ...

Basket – Europe Cup 3×3 : le azzurre superano il girone - domani la sfida nei quarti con la Rep. Ceca : L’Italia è riuscita a qualificarsi per i quarti da prima in classifica in virtù del miglior quoziente canestri “Siamo esattamente dove volevamo essere –afferma Angela Adamoli allenatore della Nazionale 3×3 femminile- e abbiamo tutte le motivazioni per provare ad andare avanti.” La Nazionale 3×3 ha superato venerdì il girone D di Qualificazione della FIBA 3×3 Europe Cup in Romania, a Bucarest, al primo posto. ...

Europe Cup - l'ItalBasket 3 3 vola ai quarti : ostacolo Repubblica Ceca per la semifinale : ... 22-15, e al quoziente canestri a proprio favore , Italia 34 punti, Belgio 32, Ungheria 29, " e nonostante la sconfitta rimediata con l'Ungheria , 12-13, " l'Italbasket campione del mondo in carica ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018. Parlano i protagonisti - Della Valle : “Non ci sono stato agli Europei - voglio andare ai Mondiali” : Una vittoria fondamentale, per la classifica, per il risultato e per la prestazione davvero convincente. L’ItalBasket risponde presente e si impone per 101-82 sulla Polonia al PalaDozza di Bologna nel primo incontro del secondo girone delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2018. Andiamo a scoprire le parole dei protagonisti dell’incontro nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Meo Sacchetti: “Sicuramente li abbiamo ...