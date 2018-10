Basket | Ettore Messina | “Italia ai Mondiali nelle finestre d’autunno? Sarebbe un bel

oasport

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) C’è un uomo che, pur essendo lontano dall’Italia, non l’ha mai lasciata nel senso più proprio. Quell’uomo è, l’allenatore che più di ogni altro rappresenta il nostro Paese nel mondo a livello cestistico. Anche oggi che è di nuovo alle dipendenze di Gregg Popovich quale suo vice ai San Antonio Spurs,non dimentica il suo Paese, come dimostra in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport nella persona di Luca Corsolini. Sul ritiro di Manu Ginobili prima e sugli Spurs poi: “Siamo tutti più malinconici. E’ una spia fortissima del tempo che passa. Puoi allenare, viaggiare o anche restare seduto su una panchina, quello che capisci è che il tempo che rimane non è tantissimo. Siamo in una situazione curiosa, interessante. Non cominciamo da zero, ma tecnicamente adesso abbiamo giocatori diversi, molto più attaccanti che ...