Baglio-Zannola | partecipi a flashmob ‘no limite 50 km h’ su Colombo

romadailynews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Roma – “Da un anno e mezzo sullai limiti orari impongono agli automobilisti di non superare i 50 km orari e sono chiuse una serie di complanari per il problema delle radici. Decisioni che dovevano essere temporanee per avviare i lavori di messa in sicurezza dell’importante arteria che collega Roma al mare”. “Ma di lavori sullase ne sono visti pochissimi e quelli fatti sono stati piu’ che altro ‘rattoppi’, interventi spot e non completati. Per questo oggi abbiamo partecipato a undi protesta al fianco degli abitanti del X Municipio, tutti in auto dall’Eur a Ostia con i nostri cartelli ben visibili a testimoniare che quel, se non ci sono lavori, deve essere ripensato”. Cosi’ i consiglieri del Pd in Campidoglio, Valeriae Giovanni. “La vita degli automobilisti residenti ...