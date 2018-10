Attenzione a Trump in Siria

ilfoglio

: RT @aletapparini: Vista la carica emotiva della testimonianza, visto l'impatto, visto il livello di attenzione innescatosi, visti i comment… - DanieleZoldan : RT @aletapparini: Vista la carica emotiva della testimonianza, visto l'impatto, visto il livello di attenzione innescatosi, visti i comment… - FlavioBrugnoli : RT @aletapparini: Vista la carica emotiva della testimonianza, visto l'impatto, visto il livello di attenzione innescatosi, visti i comment… - aletapparini : Vista la carica emotiva della testimonianza, visto l'impatto, visto il livello di attenzione innescatosi, visti i c… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) A metà agosto l’Amministrazioneha nominato un inviato speciale per la, James Jeffrey, di 72 anni, un ex militare con una carriera diplomatica lunga 35 anni durante la quale è stato ambasciatore in Turchia e in Iraq. Jeffrey parla in modo molto diretto e pochi giorni fa ha detto che l’Am