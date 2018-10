Astronomia | scoperto un nuovo oggetto extrasolare durante la caccia a “Planet 9” | ecco di

meteoweb.eu

: Scoperto il buco nero più famelico mai osservato prima | Sky TG24 - govi47 : Scoperto il buco nero più famelico mai osservato prima | Sky TG24 - infoitscienza : Astronomia: scoperto un mostro cosmico, è il buco nero più vorace mai osservato - elioc65 : Scoperto il buco nero più vorace mai visto - Spazio & Astronomia - -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) E’ stata annunciata ieri, presso l’International Astronomical Union’s Minor Planet Center, la scoperta di un, ottenuta grazie alle osservazioni di un team di astronomi del Carnegie Institution for Science. Il suo nome è 2015 TG387, ed è stato scovato a circa 80 unità astronomiche dal Sole – unità di misura definita come la distanza tra la Terra e il Sole. Secondo il team, TG387 è più piccolo di un pianeta nano, con un diametro di circa 300 km. E’ stato osservato per la prima volta nell’ottobre 2015, ma gli astronomi hanno impiegato diversi anni prima di riuscire a rilevare la sua orbita. Si tratta – riporta Global Science – di uno dei pochi oggetti conosciuti a viaggiare così distante da non avvicinarsi mai abbastanza ai pianeti giganti del nostro Sistema Solare, come Nettuno e Giove. La sua orbita è molto allungata e il suo moto ...